Oto, co Polacy myślą o wetach Karola Nawrockiego. Wystawili mu ocenę

Prezydent Karol Nawrocki jest rekordzistą pod względem liczby wet po 1989 roku.

Działania prezydenta Karola Nawrockiego na arenie międzynarodowej są oceniane raczej pozytywnie.

Prezydentura Karola Nawrockiego jest oceniana pozytywnie przez większość badanych.

Karol Nawrocki, piastujący urząd prezydenta, zapisał się w historii polskiej polityki jako głowa państwa, która najczęściej korzystała z prawa weta po 1989 roku. Do rocznicy objęcia urzędu złożył 41 wet, co skłoniło media do zbadania, jak Polacy postrzegają tę formę sprzeciwu.

Sondaż przeprowadzony przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski ujawnił, że znaczna część respondentów krytycznie odnosi się do częstego stosowania weta. Blisko 53 proc. ankietowanych uznało decyzje prezydenta za "polityczne", tłumacząc je "chęcią bliskości z opozycją, blokowania reform rządu i walki partyjnej". Z kolei dla niemal 40 proc. badanych były to "weta merytoryczne, wynikające z troski o dobrą jakość prawa, ochronę Konstytucji i interes obywateli". Pozostałe 7,3 proc. respondentów nie miało wyrobionego zdania w tej kwestii.

Wpływ preferencji politycznych na ocenę wet

Badanie wyraźnie pokazało korelację między sympatiami politycznymi ankietowanych a ich oceną prezydenckich wet. Wyborcy koalicji rządzącej w zdecydowanej większości (94 proc.) negatywnie ocenili motywacje Karola Nawrockiego, podczas gdy jedynie 5 proc. z nich wyraziło odmienne zdanie, a 1 proc. nie potrafiło się określić.

Odmienna perspektywa dominowała wśród zwolenników ugrupowań opozycyjnych, takich jak PiS, Razem, Konfederacja czy Konfederacja Korony Polskiej. W tej grupie 72 proc. elektoratu uważało, że prezydent kieruje się troską o praworządność i dbałością o jakość prawa. 17 proc. miało inne zdanie, a 11 proc. wybrało odpowiedź "Nie wiem / trudno powiedzieć".

Wśród wyborców pozostałych ugrupowań politycznych przeważało przekonanie o politycznych motywacjach głowy państwa (57 proc.). Za merytoryczne weta uznało je 33 proc. osób z tej grupy, a 10 proc. nie wyraziło opinii. Co ciekawe, sympatycy obu Konfederacji wyróżniali się najniższym odsetkiem negatywnych ocen – 67 proc. z nich postrzegało weta jako merytoryczne, a jedynie 13 proc. było przeciwnego zdania. 20 proc. nie miało zdania.

Ocena reprezentacji Polski na arenie międzynarodowej

Inne badanie, przeprowadzone przez SW Research dla Onetu, skupiło się na ocenie działań prezydenta Karola Nawrockiego na arenie międzynarodowej. Na pytanie: "Jak oceniasz sposób, w jaki Karol Nawrocki reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej?", 47 proc. ankietowanych odpowiedziało "pozytywnie", a 34,9 proc. "negatywnie". 18,1 proc. badanych wybrało opcję "trudno powiedzieć/nie wiem".

Analiza wyników pod kątem demograficznym pokazała pewne różnice. Wśród kobiet przeważały opinie pozytywne (42,4 proc. wobec 37,2 proc. negatywnych), a 20,4 proc. nie potrafiło wskazać jednoznacznej odpowiedzi. Mężczyźni byli jeszcze bardziej przychylni prezydentowi – 52 proc. oceniło jego aktywność międzynarodową pozytywnie, a 32,4 proc. negatywnie. 15,6 proc. mężczyzn pozostało niezdecydowanych.

Najwyższe poparcie dla działań Nawrockiego na arenie międzynarodowej (58,2 proc.) odnotowano wśród respondentów w wieku 25-34 lat. Najniższe noty, z przewagą ocen negatywnych (45 proc.), wystawili mu ankietowani powyżej 50 roku życia.

Dzień przed rocznicą zaprzysiężenia prezydenta, sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zbadał również ogólną ocenę jego prezydentury. Dobrą ocenę wystawiło Karolowi Nawrockiemu 56 proc. badanych, natomiast 40,5 proc. oceniło ją negatywnie.

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