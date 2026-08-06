Karol Nawrocki zostanie prezydentem na drugą kadencję? Polacy nie mają wątpliwości

Sondaż wskazuje, że większość Polaków nie poparłoby Karola Nawrockiego w hipotetycznych wyborach prezydenckich.

Inne badanie pokazuje, że prawie połowa respondentów pozytywnie ocenia sposób, w jaki Prezydent Nawrocki reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej.

Powyższe sondaże zostały opublikowane w związku z rocznicą pierwszego roku prezydentury Karola Nawrockiego, który objął urząd rok temu.

Badanie przeprowadzone przez SW Research dla tygodnika „Wprost” skupiło się na ocenie, czy Karol Nawrocki mógłby liczyć na ponowne poparcie w hipotetycznych wyborach prezydenckich, gdyby te odbyły się w sierpniu 2026 roku. Analiza wyników wskazuje na znaczący podział w elektoracie. 45 procent respondentów zadeklarowało, że nie poparłoby jego kandydatury.

W tym samym sondażu, 38,6 procent ankietowanych wyraziło chęć oddania głosu na obecnego prezydenta. Pozostałe 16,4 procent badanych nie potrafiło jednoznacznie określić swojego stanowiska w tej kwestii.

W kontekście rocznicy objęcia urzędu, przeprowadzono również badanie SW Research na zlecenie portalu Onet, koncentrujące się na ocenie sposobu, w jaki prezydent Karol Nawrocki reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej.

Wyniki tego sondażu wskazują na przewagę ocen pozytywnych. 47 procent respondentów oceniło działania prezydenta w sferze międzynarodowej jako „pozytywne”. Opinie negatywne wyraziło 34,9 procent badanych, natomiast 18,1 procent nie miało wyrobionego zdania, wybierając odpowiedź „trudno powiedzieć/nie wiem”.

Pierwszy rok prezydentury

Karol Nawrocki objął urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej rok temu. W drugiej turze ubiegłorocznych wyborów prezydenckich, zwyciężył, uzyskując 50,89 procent głosów. Jego rywal, Rafał Trzaskowski, zdobył wówczas 49,11 procent poparcia. Kadencja prezydencka trwa pięć lat, a po jej upływie prezydent ma możliwość ubiegania się o reelekcję, jeśli zdecyduje się na start w kolejnych wyborach. W najbliższy czwartek w Warszawie zaplanowano uroczystości związane z obchodami pierwszej rocznicy objęcia urzędu przez Karola Nawrockiego.

W naszej galerii zobaczysz rok prezydentury Karola Nawrockiego:

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Sonda Czy Karol Nawrocki ma szansę na druga kadencję prezydentury? Tak Nie Nie wiem