Kaczyński na konferencji PiS nie przebierał w słowach. „Niemiecka agenda w Polsce”

Jarosław Kaczyński na konferencji PiS „Ku nowemu rządowi” oskarżył gabinet Tuska o realizację „niemieckiej agendy”.

Prezes PiS ostrzegał przed zagrożeniem suwerenności Polski, jednocześnie świętując „triumf” partii po zwycięstwie Karola Nawrockiego.

Dowiedz się, jakie strategiczne inwestycje są według Kaczyńskiego blokowane i co oznacza jego apel o „patriotyczny rząd”.

Konferencja PiS „Ku nowemu rządowi”

W Warszawie rozpoczęła się konferencja programowa Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem „Ku nowemu rządowi”. W wydarzeniu biorą udział m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz ogłoszony przez partię kandydat na premiera Przemysław Czarnek. Początek spotkania zaplanowano na godz. 13.

Data nie jest przypadkowa. W czwartek, 6 sierpnia, mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Na późne popołudnie zaplanowano również osobne uroczystości na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego.

Mocny spot KO przeciwko Nawrockiemu. „Standardy stadionowego młyna”

Kaczyński rozpoczął od przypomnienia wydarzeń sprzed roku.

– Dziś mamy rzeczywiście bardzo radosny, dobry dzień. Rok temu zostały przełamane wszelkiego rodzaju przeszkody, a było ich wiele, także po wyborze i prezydent Nawrocki został zaprzysiężony, został prezydentem RP, już tak naprawdę do końca – stwierdził.

Kaczyński: to triumf naszej partii

Prezes PiS mocno podkreślał rolę swojego ugrupowania w wyborczym zwycięstwie Nawrockiego.

– Ten triumf przeżywamy szczególnie. Bo to jest nasz triumf. Naszej partii. [...] Ważne jest to, że nasza formacja, podkreślam to, nasza formacja, po pierwsze w skomplikowanym procesie [...] wyłoniła tego kandydata, po drugie przeprowadziła kampanię wyborczą, po trzecie w ramach tej kampanii [...] zorganizowała komitet społeczny, bo przecież to komitet bezpartyjny – mówił.

Kaczyński podziękował też prof. Andrzejowi Nowakowi, który kierował obywatelskim komitetem poparcia Nawrockiego.

– Chciałem podziękować panu profesorowi Nowakowi, wybitnemu, bardzo wybitnemu historykowi, jednemu z najwybitniejszych intelektualistów takiej, mówię o takiej ścisłej grupie, bardzo niewielkiej naszych czasów w Polsce, który podjął się kierowania tym komitetem, ale to też było nasze dzieło, nasze telefony, nasze prośby. To też myśmy załatwili. – W końcu my przeprowadziliśmy kampanię, myśmy zdobyli na nią środki. Myśmy zrobili wszystko co można z ogromnym zaangażowaniem i wysiłkiem wielu ludzi – kontynuował.

– Chciałbym tutaj szczególnie podnieść ogromny wysiłek pana profesora Czarnka, naszego kandydata na premiera. Też mu przy tej okazji bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.

– I dlatego jeszcze raz podkreślam, możemy tutaj mówić o triumfie naszej partii, naszej inwencji, naszej determinacji, no i naszej umiejętności działania. To była wielka chwila – powiedział prezes PiS.

„Dzisiaj jest zagrożona nasza suwerenność”

Po podsumowaniu kampanii Kaczyński przeszedł do ostrej krytyki obecnego kierunku politycznego Polski.

– To też jest w tej chwili nasze bardzo, bardzo ważne zadanie. Zawsze byłoby ważne, ale dzisiaj jest, można powiedzieć, super ważne. Dzisiaj jest historyczne. Jest historyczne dlatego, że Polska dzisiaj idzie w bardzo złym kierunku. Idzie w bardzo złym kierunku właściwie pod każdym względem. No naprawdę trudno szukać miejsc, gdzie jest w tej chwili dobrze, ale to ma także jeszcze jeden wymiar fundamentalny.

Kaczyński uderza w rząd Tuska na konferencji PiS. „Realizuje niemiecką agendę w Polsce”

A ten fragment wstaw pod śródtytułem „Kaczyński uderza w rząd Tuska”: Prezes PiS przeszedł następnie do ostrego ataku na gabinet Donalda Tuska. Zarzucił obecnej władzy działanie na rzecz interesów innego państwa.

– Główną wadą tego rządu, który mamy dzisiaj, to jest to, że to rząd, który realizuje obcą, a w gruncie rzeczy przede wszystkim niemiecką agendę w Polsce. I realizuje ją, o czym mówimy od właściwie początku tego rządu, w różnych sprawach, konkretnych, odnoszących się do niemieckich interesów – stwierdził Jarosław Kaczyński podczas konferencji programowej PiS „Ku nowemu rządowi”.

Kaczyński przekonywał, że przejawem takiej polityki ma być podejście rządu do strategicznych inwestycji, w tym energetyki jądrowej, portów, połączeń kolejowych i tras prowadzących z północy na południe Europy. Nie przedstawił jednak dowodów potwierdzających zarzut realizowania przez gabinet Tuska „niemieckiej agendy”.

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Risercz 05.08.2026