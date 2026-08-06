Tych ludzi ułaskawił Karol Nawrocki. Publicznie potwierdzono cztery nazwiska

Prezydent Karol Nawrocki w pierwszym roku urzędowania siedmiokrotnie skorzystał z prawa łaski, jednak tożsamość trzech ułaskawionych pozostaje tajemnicą.

Wśród ujawnionych przypadków znalazły się głośne ułaskawienia Adama Borowskiego i Piotra "Starucha" Staruchowicza, a także warunkowe zwolnienie z dożywocia.

Poznaj pełne tło kontrowersyjnych decyzji prezydenta i dowiedz się, jakie motywy kierowały nim w tych głośnych sprawach.

Karol Nawrocki pierwszy raz skorzystał z prawa łaski w lutym 2026 roku. Kolejne decyzje zapadły w kwietniu i sierpniu. Według stanu na 4 sierpnia prezydent ułaskawił łącznie siedem osób, a w pięciu przypadkach odmówił zastosowania prawa łaski.

Kancelaria Prezydenta nie opublikowała pełnej listy nazwisk. Personaliów trzech pierwszych osób do dziś nie ujawniono. W czterech pozostałych przypadkach informacje przekazali przedstawiciel Pałacu Prezydenckiego oraz prawnicy ułaskawionych.

Pierwsze ułaskawienia Nawrockiego. Trzy nazwiska pozostają tajemnicą

2 lutego 2026 roku Nawrocki zastosował prawo łaski wobec trzech osób. Jednocześnie odrzucił pięć innych próśb i zażądał od prokuratora generalnego akt czterech kolejnych spraw.

Pierwsza decyzja dotyczyła osoby skazanej za nieumyślne sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, której następstwem była śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób. Prezydent warunkowo zawiesił wykonanie kary więzienia. W uzasadnieniu wskazano na wiek, stan zdrowia, skruchę, przeproszenie pokrzywdzonych i incydentalny charakter czynu.

Więcej szczegółów przekazał później Paweł Szefernaker. Szef Gabinetu Prezydenta ujawnił, że chodziło o ponad 85-letnią, schorowaną wdowę. Kobieta miała sprzedać mieszkanie, aby spłacić zobowiązania i zadośćuczynić za wyrządzoną krzywdę. Jej nazwisko nie zostało podane.

Druga osoba była skazana za groźby karalne. Nawrocki darował jej karę pozbawienia wolności ze względu na zaawansowany wiek, bardzo trudny stan zdrowia, odległy czas popełnienia czynu oraz przestrzeganie prawa po wyroku.

Według Szefernakera był to mężczyzna, który po wypadku komunikacyjnym doznał poważnego uszczerbku na zdrowiu i zmagał się z problemami onkologicznymi. Także w tym przypadku personalia ułaskawionego pozostały niejawne.

Trzecia decyzja dotyczyła osoby skazanej za oszustwo, wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym w wielkich rozmiarach oraz pokrzywdzenie wierzycieli. Wykonanie kary więzienia zostało warunkowo zawieszone, a skazany trafił pod dozór kuratora.

Paweł Szefernaker poinformował, że ułaskawiony opiekował się żoną leczoną z powodu wyjątkowo złośliwego nowotworu oraz małoletnimi dziećmi. Pałac uznał, że osadzenie mężczyzny mogłoby zrujnować jego rodzinę. Nazwiska również nie ujawniono.

Weronika Krawczyk zgodziła się na ujawnienie danych

Czwarte ułaskawienie nastąpiło 13 kwietnia. Nawrocki zastosował prawo łaski wobec Weroniki Krawczyk, skazanej za zniesławienie lekarza za pomocą środków masowego komunikowania.

Prezydent darował jej karę ograniczenia wolności, obowiązek przeproszenia pokrzywdzonego i podania wyroku do publicznej wiadomości. Zarządził również zatarcie skazania. W uzasadnieniu wskazano między innymi na opiekę nad trojgiem małoletnich dzieci, w tym jednym z niepełnosprawnością.

Nazwiska nie ujawnił prawnik. Informację podał minister w Kancelarii Prezydenta Mateusz Kotecki. Zaznaczył, że Krawczyk zgodziła się na podanie swoich danych osobowych do wiadomości publicznej.

Adam Borowski ułaskawiony po sprawie z Giertychem

Kolejne trzy decyzje Nawrocki podjął 3 sierpnia. Pierwsza dotyczyła osoby skazanej za zniesławienie za pomocą środków masowego komunikowania.

Prezydent darował karę pozbawienia wolności i środki związane z okresem próby oraz zarządził zatarcie skazania. Pałac wskazał na podeszły wiek, pogarszający się stan zdrowia oraz ponadprzeciętne zasługi skazanego na rzecz przemian demokratycznych.

Chodziło o Adama Borowskiego, działacza opozycji antykomunistycznej skazanego na sześć miesięcy więzienia za zniesławienie Romana Giertycha. Nazwisko potwierdził jego obrońca, mecenas Krzysztof Wąsowski.

Piotr „Staruch” Staruchowicz bez zakazu stadionowego

Drugim ułaskawionym 3 sierpnia był Piotr Staruchowicz, znany jako „Staruch”. To wieloletni prowadzący doping kibiców Legii Warszawa. Staruchowicz został ukarany za przebywanie podczas imprezy sportowej w sektorze innym niż wskazany na bilecie. Prezydent darował mu zakaz wstępu na imprezy masowe i zarządził zatarcie skazania. W uzasadnieniu wymieniono incydentalny charakter czynu, pozytywną opinię środowiskową i ustabilizowany tryb życia.

Tożsamość ułaskawionego potwierdził ponownie mecenas Krzysztof Wąsowski. Prawnik wyjaśnił, że Nawrocki zastosował prawo łaski w trybie bezpośrednim, na podstawie konstytucyjnych uprawnień prezydenta.

Piotr Pytel warunkowo zwolniony z dożywocia

Trzecia sierpniowa decyzja dotyczyła Piotra Pytla, skazanego w Niemczech na dożywocie za zabójstwo połączone z rozbojem oraz odrębny rozbój. Po latach do zabójstwa przyznał się inny mężczyzna. Twierdził on, że Pytel nie brał udziału w zbrodni. Sam akt łaski nie unieważnił jednak niemieckiego wyroku i nie oznacza formalnego uznania Pytla za niewinnego.

Nawrocki zdecydował o warunkowym przedterminowym zwolnieniu Pytla z odbycia reszty kary. Okres próby wynosi pięć lat, a mężczyzna został objęty dozorem kuratora. Pałac wskazał między innymi na blisko 22 lata odbytej kary, pozytywne opinie z zakładu karnego i korzystne prognozy penitencjarne.

Nazwisko ujawnił adwokat Paweł Matyja w rozmowie z TVN24. Prawnik powołał się na informację, którą jego klient otrzymał z Kancelarii Prezydenta.

Kto ujawnił nazwiska ułaskawionych?

W przypadku Weroniki Krawczyk dane podał Mateusz Kotecki z Kancelarii Prezydenta, po uzyskaniu zgody kobiety. Nazwiska Adama Borowskiego i Piotra „Starucha” Staruchowicza potwierdził ich obrońca, mecenas Krzysztof Wąsowski. Informację o ułaskawieniu Piotra Pytla przekazał natomiast jego adwokat Paweł Matyja.

Dane trzech osób ułaskawionych 2 lutego nadal nie są publicznie znane. Pałac Prezydencki ujawnił jedynie okoliczności ich spraw i powody zastosowania prawa łaski.

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