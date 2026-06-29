Karol Nawrocki został otruty? Prokuratura zbada niebezpieczną sytuację

Prokuratura Okręgowa w Świdnicy wszczęła z urzędu postępowanie sprawdzające w sprawie nagłego pogorszenia stanu zdrowia i utraty przytomności Karola Nawrockiego (obecnie Prezydenta RP) podczas spotkań wyborczych 15 maja 2025 roku.

Podstawą wszczęcia postępowania jest podejrzenie, że zdarzenie to mogło być "skutkiem podania substancji zagrażających życiu lub zdrowiu", co sugeruje działanie osób trzecich.

Prezydent Karol Nawrocki opisał szczegóły incydentu w wywiadzie rzece, relacjonując nagłe osłabienie, utratę przytomności i gwałtowne wymioty, a także wspomniał o wcześniejszych ostrzeżeniach ochrony przed próbami otrucia.

Prokuratura Okręgowa w Świdnicy poinformowała o wszczęciu postępowania sprawdzającego z urzędu. Podstawą tej decyzji są doniesienia medialne, które wskazują, iż w dniu 15 maja 2025 roku, podczas spotkań wyborczych Karola Nawrockiego w Ząbkowicach Śląskich i Dzierżoniowie, doszło do nagłego pogorszenia stanu zdrowia i chwilowej utraty przytomności ówczesnego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

- W sprawie narażenia prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Karola Nawrockiego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w związku ze zdarzeniem w czasie kampanii wyborczej. Jako kandydat na prezydenta przebywał na terenie Ząbkowic i Dierżaniowa. Będzie wyjaśniane, czy tam faktycznie doszło do czegoś takiego i czy było to spowodowane działaniem osób trzecich - powiedział w rozmowie z radiem Eska Mariusz Pindera z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Relacja Karola Nawrockiego

Szczegóły incydentu zostały ujawnione we fragmencie wywiadu rzeki z prezydentem Karolem Nawrockim, przeprowadzonego przez prof. Andrzeja Nowaka. Rozmowa ta stanowi część książki zatytułowanej "Skąd się wziął Karol Nawrocki", której premiera zaplanowana jest na początek lipca.

W cytowanej przez media rozmowie, prezydent opisał "moment grozy", który miał miejsce podczas jego aktywności kampanijnych w Ząbkowicach Śląskich. Zgodnie z jego relacją, w trakcie spotkania z wyborcami jego samopoczucie nagle się pogorszyło.

- Kończę mówić i nagle czuję, że dzieje się ze mną coś bardzo złego. Nagłe osłabienie, jakbym dostał konkretny cios w szczękę. Jakby nagle ktoś wyłączył mi organizm – wspominał prezydent.

Prezydent miał wówczas poprosić współpracowników o wodę i zostać zaprowadzony do autokaru.

- Zaciągnęli czarne zasłony, staliśmy na ulicy. Wyszli wszyscy. Ja tylko położyłem się na tylnym siedzeniu - i straciłem przytomność. I od tego momentu nie pamiętam. Obudziłem się po jakimś czasie. Wszystkie okna zasłonięte. Nade mną stoją bladzi Mikołaj, Jakub i Jarek. W życiu nie miałem czegoś takiego. Autokar, cały garnitur, wszystko - kompletnie zbryzgane moimi gwałtownymi wymiotami. Wszystko - opisał.

Prezydent dodał, że świadkowie zdarzenia w autokarze relacjonowali to w drastyczny sposób.

- Mówili, że wyglądało to jak fontanna, porównywali to do filmu "Egzorcysta" - kopałem nogami, rzucało mną, kompulsywnie wymiotowałem. A gdy się obudziłem, to nie wiedziałem, co się wydarzyło przez te kilka minut - wspominał.

Karol Nawrocki odniósł się również do ostrzeżeń, które miał otrzymywać od ochrony w trakcie kampanii. Według jego słów, jedno z takich zaleceń dotyczyło unikania całowania kobiet w rękę podczas spotkań z wyborcami, jako potencjalnego sposobu na próbę otrucia.

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