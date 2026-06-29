Będzie nowe święto? Karol Nawrocki już podpisał projekt

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił podpisanie projektu inicjatywy ustawodawczej.

Celem tej inicjatywy jest ustanowienie 28 czerwca Dniem Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych.

Data 28 czerwca została wybrana, aby symbolicznie upamiętnić szeroki zakres wydarzeń oporu antykomunistycznego w powojennej Polsce, od Poznańskiego Czerwca 1956 po Solidarność lat 80.

Podczas uroczystości w Poznaniu Karol Nawrocki podkreślił swoje zobowiązanie do upamiętnienia osób walczących z reżimem komunistycznym.

- Jako prezydent Rzeczpospolitej Polskiej czuję się dzisiaj zobowiązany i podpisałem inicjatywę ustawodawczą, aby dzień 28 czerwca w polskim kalendarzu był Dniem Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych – oświadczył.

Wybór 28 czerwca jako daty nowego święta ma symbolicznie objąć szereg kluczowych wydarzeń w historii powojennej Polski. Prezydent Nawrocki wyraził przekonanie, że data ta pozwoli na uhonorowanie wszystkich, którzy sprzeciwiali się władzy komunistycznej. "Głęboko wierzę, że w tej dacie zamkniemy wszystkie polskie miesiące i poznański czerwiec roku '56, i marzec roku '68, i grudnie roku 1970. Oddamy honor i cześć tym, którzy strajkowali w czerwcu '76 roku i wielkim ludziom Solidarności z lat 80." – zaznaczył prezydent.

Kontekst historyczny

Karol Nawrocki odniósł się również do historycznego kontekstu Polski po 1945 roku, określając ją jako "sowiecką kolonię", której okupanci z Moskwy "chcieli zabrać nie tylko ciało, ale [...] także ducha". Podkreślił jednak, że dzięki oporowi społecznemu nie udało się tego w pełni osiągnąć. Prezydent wskazał, że po jedenastu latach od "kolejnej okupacji" sygnał z Poznania był dowodem na niezłomność polskiego narodu.

- Po 11 latach od kolejnej okupacji Rzeczpospolitej Polskiej z Poznania przyszedł [...] jasny sygnał, że dumny naród polski nosi w sobie przywiązanie do godności, wolności i suwerenności, a polscy, wielkopolscy, poznańscy robotnicy z Cegielskiego i z innych zakładów pracy, także [...] studenci, którzy przyłączali się do tych protestów, są gotowi do tego, aby bronić tego, co dla Polaków najważniejsze: godności, wolności i niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej – mówił.

Wybór daty 28 czerwca jest bezpośrednio związany z wydarzeniami Poznańskiego Czerwca 1956 roku. Tego dnia robotnicy Zakładów Cegielskiego w Poznaniu (wówczas Zakładów im. Stalina) rozpoczęli strajk generalny i zorganizowali demonstrację uliczną. Protest ten został brutalnie stłumiony przez milicję i wojsko. Według badań Instytutu Pamięci Narodowej, w wyniku starć na ulicach miasta zginęło co najmniej 58 osób, a kilkaset zostało rannych. Wydarzenia te uznawane są za jeden z pierwszych masowych protestów przeciwko władzy komunistycznej w powojennej Polsce.

Nowy dzień wolny?

Prezydent Nawrocki wyraził nadzieję, że jego inicjatywa znajdzie poparcie w polskim parlamencie, stając się "momentem pewnego kompromisu". Zwrócił się do przedstawicieli władzy, w tym premiera i marszałka Sejmu, z prośbą o wspólne doprowadzenie do ustanowienia tego dnia dla kombatantów.

Warto zaznaczyć, że proponowane przez Karola Nawrockiego święto, o ile zostanie ustanowione, najprawdopodobniej nie będzie dniem ustawowo wolnym od pracy. Jego celem jest przede wszystkim upamiętnienie i uhonorowanie.

W naszej galerii zobaczysz odwiedziny Karola Nawrockiego w jego starym liceum:

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