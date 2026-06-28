Karol Nawrocki uczestniczy w obchodach 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 r.

Do Poznania przyjechali także przywódcy kilku państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Główne uroczystości przeniesiono do wnętrza z powodu rekordowych upałów.

Pod ochroną państwa znajduje się dziś 24 groby ofiar robotniczego zrywu.

Poznański Czerwiec pozostaje symbolem walki Polaków o wolność i godność.

Od złożenia kwiatów przed bramą zakładów H. Cegielski rozpoczęły się niedzielne obchody 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 r. To właśnie stąd 28 czerwca 1956 roku wyruszyli robotnicy, którzy zapoczątkowali jeden z najważniejszych protestów przeciwko komunistycznej władzy w powojennej Polsce. W tegorocznych uroczystościach uczestniczy Karol Nawrocki, a także prezydenci kilku państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Organizatorzy podkreślają, że jubileusz ma wyjątkowy wymiar. Mija siedem dekad od wydarzeń, które stały się symbolem walki o wolność, godność i prawa pracownicze.

Karol Nawrocki wśród uczestników obchodów 70. rocznicy

Głównym punktem programu jest udział prezydenta Karola Nawrockiego w oficjalnych uroczystościach rocznicowych. Do Poznania przyjechali również zagraniczni przywódcy, którzy wspólnie oddadzą hołd ofiarom robotniczego zrywu.

Przez cały dzień delegacje państwowe, samorządowcy, kombatanci, przedstawiciele związków zawodowych oraz mieszkańcy składają kwiaty w miejscach związanych z wydarzeniami sprzed 70 lat. Zaplanowano także mszę świętą oraz główną uroczystość rocznicową.

Ze względu na prognozowane ekstremalne temperatury władze miasta zdecydowały o przeniesieniu kulminacyjnej części obchodów z placu Mickiewicza do auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Poznański Czerwiec 1956. Protest zakończył się tragedią

28 czerwca 1956 roku robotnicy poznańskich Zakładów Cegielskiego rozpoczęli strajk generalny i wyszli na ulice miasta. Początkowo protest miał charakter ekonomiczny – domagano się wyższych wynagrodzeń i poprawy warunków życia. Szybko jednak przerodził się w manifestację przeciwko komunistycznemu systemowi.

Według ustaleń prowadzonego od lat śledztwa życie straciło 58 osób, a setki zostały ranne. Wśród zabitych byli przede wszystkim cywile, ale również żołnierze, funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej.

Podczas niedzielnych uroczystości przypominano, że protest zgromadził ponad 100 tys. mieszkańców, którzy nieśli transparenty z hasłami: „My chcemy chleba”, „Chcemy wolnej Polski” czy „Precz z wyzyskiem świata pracy”. Demonstracja została krwawo stłumiona przez wojsko i milicję.

Państwo opiekuje się grobami ofiar Poznańskiego Czerwca

Szczególne miejsce w obchodach zajmuje pamięć o poległych. Obecnie 24 groby uczestników Poznańskiego Czerwca 1956 r. posiadają status grobów wojennych, co oznacza, że pozostają pod ochroną państwa. Większość znajduje się na Cmentarzu Bohaterów Polskich na Cytadeli oraz na innych poznańskich nekropoliach.

Najbardziej rozpoznawalnym symbolem pozostaje grób 13-letniego Romka Strzałkowskiego, który stał się jedną z najbardziej znanych ofiar robotniczego zrywu.

Na utrzymanie wszystkich grobów wojennych na terenie Poznania wojewoda wielkopolski przeznaczył w tym roku 250 tys. zł, natomiast premier Donald Tusk zdecydował o podwojeniu puli pomocy finansowej dla osób represjonowanych podczas Poznańskiego Czerwca – z 500 tys. do 1 mln zł.

Poznański Czerwiec zmienił historię Polski

Historycy podkreślają, że wydarzenia z czerwca 1956 roku stały się początkiem długiej drogi prowadzącej do późniejszych protestów w Radomiu, na Wybrzeżu i narodzin „Solidarności”. Dla wielu był to pierwszy tak masowy bunt społeczeństwa przeciwko komunistycznej władzy po II wojnie światowej.

Siedemdziesiąta rocznica Poznańskiego Czerwca przypomina nie tylko o ofiarach tamtych wydarzeń, ale także o znaczeniu odwagi ludzi, którzy jako jedni z pierwszych otwarcie upomnieli się o wolność i godność. Dziś pamięć o nich pozostaje jednym z najważniejszych elementów polskiej historii najnowszej.

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