Karol Nawrocki zaprosił przywódców do rezydencji na Półwyspie Helskim. W tle spór o UPA

Grażyna Czekalińska
Grażyna Czekalińska
Marta Kowalska
2026-06-28 13:00

Napięcia między Polską a Ukrainą oraz spór o UPA pojawiły się w tle nieformalnego spotkania prezydentów państw Europy Środkowo-Wschodniej. Gospodarzem rozmów w Juracie był Karol Nawrocki, a jednym z tematów miały być pogarszające się relacje z Kijowem po głośnym sporze o Order Orła Białego.

Prezydent Karol Nawrocki w granatowym garniturze z białą koszulą i czerwonym krawatem, z przypinką polskiej flagi na klapie marynarki, na tle polskich flag. Artykuł o jego spotkaniu w Juracie przeczytasz na naszym portalu.
Autor: prezydent.pl / Mikołaj Bujak, KPRP/ Materiały prasowe Prezydent Karol Nawrocki na oficjalnym portretowym zdjęciu, ubrany w granatowy garnitur i czerwony krawat, z przypinką flagi Polski. W tle widoczne są polskie flagi, symbolizujące jego rolę. Temat nagłej utraty przytomności Nawrockiego podczas kampanii prezydenckiej to ważna informacja, którą można znaleźć na Super Biznes.
  • Karol Nawrocki gościł przywódców pięciu państw w Juracie przed szczytem NATO.
  • W tle rozmów znalazł się spór Polski z Ukrainą o UPA i Order Orła Białego.
  • Prezydent Litwy zadeklarował gotowość do mediacji między Warszawą a Kijowem.

Nawrocki zaprosił przywódców do Juraty

W prezydenckiej rezydencji na Półwyspie Helskim odbyło się nieformalne spotkanie liderów Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Rumunii. Oprócz Karola Nawrockiego w rozmowach uczestniczyli prezydent Litwy Gitanas Nauseda, prezydent Łotwy Edgars Rinkeviczs, prezydent Estonii Alar Karis oraz prezydent Rumunii Nicușor Dan.

Według Kancelarii Prezydenta głównym celem spotkania było wypracowanie wspólnego stanowiska przed zbliżającym się szczytem NATO oraz omówienie najważniejszych wyzwań dotyczących bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej.

W tle coraz większy spór Polski z Ukrainą

Choć oficjalny program dotyczył bezpieczeństwa i współpracy regionalnej, uwagę zwracały także napięcia między Warszawą a Kijowem. Prezydent Litwy Gitanas Nauseda jeszcze przed rozpoczęciem rozmów zapowiedział, że chciałby poruszyć temat pogarszających się relacji między Polską i Ukrainą. Zadeklarował również gotowość do odegrania roli mediatora, jeśli obie strony uznają to za potrzebne.

Polecany artykuł:

Karol Nawrocki: „Wymiotowałem jak w Egzorcyście”. Dramat prezydenta w autokarze

Litewski przywódca podkreślał, że historia pozostaje ważna, jednak w obliczu trwającej rosyjskiej agresji równie istotne jest zachowanie jedności państw wspierających Ukrainę.

UPA i Order Orła Białego wywołały polityczny kryzys

Relacje między Warszawą a Kijowem znacząco pogorszyły się po decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia „bohaterów UPA”. Decyzja spotkała się z ostrą krytyką polskich władz. W reakcji Karol Nawrocki ogłosił odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Niedługo później ukraiński prezydent odesłał odznaczenie do Polski za pośrednictwem kuriera. Spór dotyczy działalności OUN i UPA, odpowiedzialnych za zbrodnie na ludności polskiej na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1943–1945.

Bezpieczeństwo i NATO w centrum rozmów

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że uczestnicy spotkania uzgodnili wspólne priorytety przed nadchodzącym szczytem NATO. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim wzmacniania wschodniej flanki Sojuszu, współpracy w ramach Bukareszteńskiej Dziewiątki oraz Inicjatywy Trójmorza. Przywódcy omawiali także rozwój europejskich zdolności obronnych oraz relacje transatlantyckie. Istotnym elementem rozmów były również inwestycje w infrastrukturę energetyczną i transportową, które mają zwiększyć bezpieczeństwo regionu.

Przed rozpoczęciem obrad prezydenci odwiedzili Port Wojenny w Gdyni. Następnie rozmowy przeniosły się do prezydenckiej rezydencji w Juracie. Choć spotkanie miało charakter nieformalny, jego uczestnicy podkreślali, że wspólne stanowisko państw regionu ma mieć znaczenie zarówno przed kolejnym szczytem NATO, jak i w dalszych działaniach dotyczących bezpieczeństwa Europy oraz wsparcia dla Ukrainy.

ZEŁENSKI MA NASZ ORDER W POMPIE! Otoka-Frąckiewicz i prof. Wielomski: POMOC STOP!
QUIZ. Karol Nawrocki nowym prezydentem Polski! Co o nim wiesz?
Pytanie 1 z 10
W którym roku urodził się Karol Nawrocki?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

UPA
UKRAINA
KAROL NAWROCKI
ORDER ORŁA BIAŁEGO
NATO