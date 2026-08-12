„Hej, wielki człowieku”. Sikorski zagroził Elonowi Muskowi. W tle 50 mln dolarów

Radosław Sikorski ponownie uderza w Elona Muska, ostro reagując na wykluczenie Polski z europejskiej strefy roamingowej Starlinka.

Szef MSZ publicznie zagroził Muskowi, że Polska może przemyśleć płacenie 50 milionów dolarów rocznie za jego usługi, jeśli dyskryminacja polskich użytkowników będzie kontynuowana.

Odkryj, co oznacza to dla Polaków korzystających ze Starlinka i jak Musk zareaguje na tak potężny finansowy argument.

Sikorski bezpośrednio do Muska. „Big man”

Spór Radosława Sikorskiego z Elonem Muskiem ma kolejny rozdział. Tym razem szef polskiego MSZ zareagował na zmiany dotyczące użytkowników Starlinka z Polski.

Polska została pominięta w europejskiej strefie roamingowej Starlinka, mimo że znajdują się w niej m.in. Niemcy, Czechy, Słowacja czy Litwa. W praktyce polscy klienci korzystający ze sprzętu za granicą mogą zostać objęci dodatkowymi ograniczeniami i wyższymi kosztami.

Sikorski postanowił zwrócić się wprost do właściciela SpaceX.

– Hey, @elonmusk, big man, stop discriminating Polish users of Starlink or we might re-think paying you $50 million p.a. for your services – napisał na platformie X. W tłumaczeniu: „Hej, Elon Musk, wielki człowieku, przestań dyskryminować polskich użytkowników Starlinka, bo możemy przemyśleć płacenie ci 50 mln dolarów rocznie za twoje usługi”.

Hey, @elonmusk, big man, stop discriminating Polish users of Starlink or we might re-think paying you $50 million p.a. for your services.— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) August 12, 2026

Sformułowanie „big man” nie jest przypadkowe. To kolejna szpila w kierunku Muska po ich głośnych internetowych starciach.

Polska poza europejską strefą Starlinka

Zmiany wprowadzone przez firmę Muska mają dotyczyć polskich kont Starlink. Nowych klientów obowiązują od 14 lipca, a w przypadku dotychczasowych użytkowników mają zacząć działać 17 sierpnia.

Według opisanych zasad Polska nie została zaliczona do europejskiego regionu roamingowego. Konto zarejestrowane w naszym kraju jest traktowane jako przeznaczone do użytkowania w Polsce.

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Może mieć to szczególne znaczenie dla osób, które zabierają terminal za granicę. W przypadku części klientów dalsze korzystanie z usługi może wymagać przejścia na droższy pakiet, a także dodatkowej weryfikacji.

Do SpaceX zwrócił się również minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Domaga się przywrócenia polskim klientom takich samych zasad jak użytkownikom z innych państw europejskich. Firma nie podała dotąd publicznie szczegółowego wyjaśnienia, dlaczego Polska została potraktowana inaczej.

Sikorski przypomniał Muskowi o 50 mln dolarów

Najmocniejszym elementem wpisu szefa MSZ jest jednak kwota. Polska od dawna finansuje dostęp do Starlinków wykorzystywanych przez Ukrainę. Sikorski już podczas poprzedniej awantury z Muskiem wskazywał, że polskie Ministerstwo Cyfryzacji przeznacza na ten cel około 50 mln dolarów rocznie.

Teraz szef MSZ wprost połączył te pieniądze ze sposobem traktowania polskich klientów. Sprawa ma też znaczenie wykraczające poza zwykłą ofertę komercyjnego internetu. Polska od początku rosyjskiej inwazji przekazała Ukrainie tysiące terminali Starlink, a system pozostaje ważnym narzędziem łączności zarówno dla infrastruktury cywilnej, jak i ukraińskich sił zbrojnych.

Musk wcześniej nazwał Sikorskiego „małym człowiekiem”

Między Sikorskim a Muskiem od dawna iskrzy. W marcu 2025 roku miliarder przekonywał, że Starlink jest kluczowy dla ukraińskiej armii i bez niego linia frontu mogłaby się załamać. Sikorski odpowiedział wtedy, że skoro Polska płaci około 50 mln dolarów rocznie za usługę dla Ukrainy, w przypadku problemów ze SpaceX może szukać innych dostawców. Musk nie przebierał w słowach.

– Be quiet, small man. You pay a tiny fraction of the cost. And there is no substitute for Starlink – odpowiedział wówczas Sikorskiemu.

Później polski minister kilkukrotnie wracał do określenia użytego przez miliardera. Gdy w czerwcu 2025 roku Musk wszedł w otwarty konflikt z Donaldem Trumpem, Sikorski napisał do niego: „See, big man, politics is harder than you thought”.

Teraz „big man” pojawiło się ponownie. Tym razem jednak za internetową szpilą stoi bardzo konkretna suma: 50 mln dolarów rocznie.

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