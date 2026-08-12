Krystyna Pawłowicz pod lupą! Media społecznościowe zagrożą jej emeryturze?!

Nadchodzące zmiany w Trybunale Konstytucyjnym mogą otworzyć drogę do wszczynania postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów, którzy przeszli w stan spoczynku, szczególnie w kontekście ich publicznej aktywności.

Intensywna aktywność Krystyny Pawłowicz na platformie X, mimo przejścia w stan spoczynku, jest wskazywana przez prof. Andrzeja Zolla jako potencjalna podstawa do takich postępowań, co w skrajnym przypadku mogłoby uderzyć w jej świadczenie.

Krytyka systemu dyscyplinarnego i potrzeba zmian legislacyjnych: Prof. Zoll podkreśla, że sędziowie w stanie spoczynku nadal muszą zachować godność sędziego, a obecny system dyscyplinarny w TK budzi zastrzeżenia.

W kontekście zapowiadanych na jesień przekształceń w Trybunale Konstytucyjnym, które mogą doprowadzić do zmiany większości oraz obsady stanowiska prezesa, pojawiają się spekulacje dotyczące możliwych konsekwencji dla obecnych i przyszłych członków TK w stanie spoczynku. Krystyna Pawłowicz, która objęła urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego 9 grudnia 2019 roku z dziewięcioletnią kadencją do grudnia 2028 roku, w praktyce zakończy swoją aktywną służbę orzeczniczą wcześniej. Złożyła wniosek o wcześniejsze zakończenie pracy w TK latem 2025 roku, planując przejście w stan spoczynku 5 grudnia 2025 roku. Według doniesień "Faktu", nadchodzące przesilenie w Trybunale może mieć wpływ również na jej sytuację po tym terminie.

Aktywność Krystyny Pawłowicz w mediach społecznościowych

Mimo zbliżającego się przejścia w stan spoczynku, Krystyna Pawłowicz pozostaje aktywna w sferze publicznej, regularnie publikując komentarze polityczne na platformie X. Jej wypowiedzi często krytykują obecny rząd oraz poruszają kwestie społeczne, takie jak polityka migracyjna. Prof. Andrzej Zoll, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, wskazuje, że taka forma aktywności może zostać poddana ocenie po jej przejściu w stan spoczynku, w przypadku zmian w strukturze władzy Trybunału. Zoll podkreśla, że status sędziego w stanie spoczynku nie zwalnia z przestrzegania określonych zasad.

- Jest taka możliwość, ponieważ sędzia w stanie spoczynku jest zobowiązany do przestrzegania tych samych norm, które obowiązują czynnego sędziego. Musi także zachować godność sędziego Trybunału - tłumaczy prof. Andrzej Zoll w rozmowie z "Faktem".

Możliwe konsekwencje

Profesor Zoll wyjaśnia, że sędzia w stanie spoczynku może zostać objęty postępowaniem dyscyplinarnym, a zakres potencjalnych sankcji jest szeroki. Wskazuje on, że katalog kar wykracza poza standardowe upomnienie czy naganę. Wśród możliwych konsekwencji wymienia się między innymi ograniczenie lub wstrzymanie wypłat świadczeń przysługujących z tytułu stanu spoczynku, a nawet całkowite pozbawienie tego statusu.

Jednocześnie konstytucjonalista zwraca uwagę na fundamentalne problemy związane z obecnym modelem postępowania dyscyplinarnego w Trybunale Konstytucyjnym. Prof. Zoll ocenia, że fakt, iż rolę sądu dyscyplinarnego pełni sam Trybunał Konstytucyjny, jest problematyczny. Oznacza to, że sędziowie TK orzekają w sprawach dotyczących członków własnego środowiska, co budzi zastrzeżenia co do obiektywizmu i niezależności procesu.

Kwestia statusu powołania sędziów TK

Profesor Zoll odniósł się również do szerszej kwestii statusu niektórych sędziów TK, w tym Krystyny Pawłowicz, oraz ewentualnych prawnych konsekwencji związanych z ich powołaniem. Podkreśla on, że rozstrzygnięcie zagadnień dotyczących prawidłowości procesu powoływania sędziów Trybunału nie leży w kompetencjach samego Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z jego oceną, uregulowanie statusu sędziów TK i wynikających z tego skutków prawnych wymaga interwencji ustawodawczej. Oznacza to konieczność opracowania i uchwalenia odpowiednich przepisów przez Sejm i Senat, a następnie ich podpisania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W naszej galerii zobaczysz niezwykły talent Krystyny Pawłowicz:

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