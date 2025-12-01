Karol Nawrocki zawetował kolejną ustawę! Co zawierała?

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów, podważając jej zgodność z rynkiem europejskim i przejrzystość.

Główne obawy dotyczą możliwości blokowania stron internetowych przez rząd oraz braku przejrzystości przepisów, co może prowadzić do nadużyć.

Wysokie opłaty nadzorcze mogą zahamować rozwój małych firm, faworyzując zagraniczne korporacje i banki.

Dowiedz się, dlaczego ta decyzja wywołała tak szeroką dyskusję i jakie mogą być jej konsekwencje dla przyszłości kryptowalut w Polsce.

Szef kancelarii prezydenta, Zbigniew Bogucki, podkreślił, że ustawa o kryptowalutach "nie idzie w duchu rynku europejskiego". Ta ogólna uwaga sugeruje, że prezydentura obawia się, iż polskie przepisy mogą odbiegać od standardów i praktyk przyjętych w innych krajach Unii Europejskiej, co mogłoby prowadzić do niekonsekwencji lub utrudnień w funkcjonowaniu rynku kryptoaktywów na poziomie międzynarodowym.

Obawy dotyczące blokowania stron internetowych

Jednym z kluczowych powodów weta, przedstawionych przez Rafała Leśkiewicza, jest możliwość "wyłączania przez rząd stron internetowych firm działających na rynku kryptoaktywów jednym kliknięciem". Współpracownik prezydenta argumentuje, że "przepisy dotyczące blokowania domen są nieprzejrzyste i mogą prowadzić do nadużyć". Wskazuje on, że takie działanie może pozbawić użytkowników dostępu do ich cyfrowych środków, co jest niedopuszczalne. Rzecznik prezydenta zauważa, że w większości krajów UE stosuje się "prostą listę ostrzeżeń", która chroni konsumentów bez konieczności blokowania całych serwisów, co świadczy o tym, że istnieją bardziej umiarkowane i mniej inwazyjne rozwiązania.

Brak przejrzystości i nadregulacja

Rafał Leśkiewicz zwrócił również uwagę na "brak przejrzystości w przyjętych rozwiązaniach", określając to jako "nadregulację". Taki zarzut sugeruje, że ustawa zawiera skomplikowane i niejasne przepisy, które mogą utrudniać ich interpretację i stosowanie, a także prowadzić do niepotrzebnego obciążenia dla podmiotów działających na rynku kryptoaktywów. Nadmierna regulacja może hamować innowacje i rozwój, co jest sprzeczne z interesem dynamicznie rozwijającego się sektora.

Kolejnym istotnym punktem spornym jest wysokość opłat nadzorczych. Rafał Leśkiewicz stwierdził, że zostały one "ustalone na poziomie, który uniemożliwi rozwój małym firmom i startupom, a faworyzować będzie zagraniczne korporacje i banki". Prezydencki rzecznik ocenił to jako "odwrócenie logiki zabicie konkurencyjnego rynku i poważne zagrożenie dla innowacji". Ta kwestia budzi obawy o równowagę konkurencyjną na rynku kryptoaktywów, sugerując, że ustawa mogłaby nieproporcjonalnie obciążać mniejszych graczy, co mogłoby utrudniać ich rozwój i umacniać pozycję większych, często zagranicznych, podmiotów.

W naszej galerii zobaczysz, jak Karol Nawrocki trenował boks:

Sonda Co myślisz o kryptowalutach? To pieniądz przyszłości Dobra inwestycja Bańka, która na pewno pęknie Powinni tego zakazać

Poranny ring vod 1 01.12.2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.