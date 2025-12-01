Donald Tusk zabrał głos w Berlinie. Padły słowa o ofiarach II wojny światowej

Premier Tusk w Berlinie domaga się zadośćuczynienia za straty wojenne, podkreślając brak suwerenności Polski w latach 50.

Niemcy uznają swoją odpowiedzialność historyczną, ale uważają sprawę reparacji za zamkniętą, oferując wsparcie humanitarne.

Pomimo różnic, oba kraje zacieśniają współpracę w kwestiach energetycznych i wsparcia dla Ukrainy.

Jakie kroki podejmie Polska, jeśli Niemcy nie spełnią oczekiwań w sprawie żyjących ofiar?

Podczas wspólnej konferencji prasowej w Berlinie, premier Donald Tusk wyraził stanowcze oczekiwania Polski dotyczące zadośćuczynień za straty poniesione podczas II wojny światowej. Podkreślił, że Polska nie otrzymała odpowiedniego odszkodowania za zbrodnie i zniszczenia wojenne, a zrzeczenie się reparacji w latach 50. nie było zgodne z wolą narodu polskiego.

Tusk zaznaczył, że Polska nie uznaje formalno-dyplomatycznego aktu z lat 50., ponieważ w tamtym okresie kraj nie miał suwerenności w tej kwestii. Kanclerz Merz natomiast powtórzył dotychczasowe stanowisko Niemiec, zgodnie z którym kwestia reparacji jest prawnie i politycznie zamknięta. Jednocześnie podkreślił, że Niemcy uznają swoją historyczną odpowiedzialność i dążą do znalezienia rozwiązania satysfakcjonującego obie strony.

Premier Tusk zwrócił uwagę na pilną potrzebę wsparcia dla żyjących jeszcze ofiar II wojny światowej. Zapowiedział, że jeśli Niemcy nie przedstawią szybkiej i jednoznacznej deklaracji w tej sprawie, Polska rozważy wypełnienie tej potrzeby z własnych środków. Wspomniał również o symbolicznej kwocie 200 milionów euro zaproponowanej przez Niemcy, która została przez Warszawę uznana za niewystarczającą. Merz natomiast podkreślił, że Niemcy w przeszłości przeznaczyły 2 miliardy euro dla ofiar nazistowskiego terroru i są otwarci na dalsze rozmowy o współpracy humanitarnej.

Wspólne bezpieczeństwo

Pomimo różnic w kwestiach historycznych, Polska i Niemcy wyraziły zgodę co do kluczowych obszarów współpracy, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa energetycznego i wsparcia dla Ukrainy.

Premier Tusk podkreślił, że oba kraje dążą do stuprocentowego uniezależnienia się od rosyjskich surowców energetycznych. Zaznaczył, że jeszcze kilka lat temu byłoby to niewyobrażalne, a obecnie jest to wspólny cel, który staje się faktem. Tusk wskazał również na ścisłą współpracę polsko-niemiecką w dziedzinie obronności jako przykład udanej kooperacji między krajami z trudną historią.

Rola Polski w negocjacjach pokojowych ws. Ukrainy

Podczas konsultacji poruszono również temat zaangażowania Polski w negocjacje pokojowe dotyczące Ukrainy.

Premier Tusk podkreślił, że europejscy liderzy nie mają wątpliwości co do potrzeby obecności Polski w najważniejszych formatach dotyczących pokoju na Ukrainie. Zauważył, że choć nie wszyscy w Waszyngtonie i na pewno nikt w Moskwie nie chce, by Polska była wszędzie obecna, traktuje to jako komplement. Kanclerz Merz zapewnił, że Niemcy prowadzą regularny dialog z Polską i innymi partnerami europejskimi, informując o wynikach rozmów i nie podejmując żadnych działań bez ścisłej koordynacji z Polską.

Konsultacje w Berlinie pokazały, że choć niektóre kwestie historyczne nadal dzielą Polskę i Niemcy, to w obliczu współczesnych wyzwań oba kraje dążą do pogłębiania współpracy w kluczowych obszarach, takich jak energetyka i bezpieczeństwo.

