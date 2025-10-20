Karol Nawrocki założy partię?! Polacy już mają wyrobione zdanie

Pojawiają się pytania o tym, czy w Polsce mogłaby powstać nowa partii pod patronatem Karola Nawrockiego.

Sondaż IBRiS ujawnia, co sądzą o tym Polacy.

Sprawdź, którzy wyborcy najbardziej sprzyjają tej idei i dlaczego.

Czy to początek nowego rozdziału na polskiej scenie politycznej?

W Polsce na brak partii politycznych nie możemy narzekać, a od czasu do czasu, najczęściej przed wyborami, powstają nowe ugrupowania. Od pewnego czasu zaś pojawiły się głosy, że nowa polityczna siła mogłaby powstać pod przewodnictwem prezydenta Karola Nawrockiego. Instytut Badań Rynkowych i Społecznych sprawdził, co na to Polacy.

W sondażu postawione zostało pytanie: Czy w Polsce powinna powstać partia prezydencka pod patronatem Karola Nawrockiego? Okazuje się, że nie ma zbyt wielu entuzjastów takiego rozwiązania. 33,2 proc. biorących udział w badaniu odpowiedziało "tak", ale już 45 proc. było przeciw. Sprawdzono też, jak elektoraty poszczególnych partii odbierają takie rozwiązanie i ewentualne powstanie partii pod wodzą Nawrockiego. Najwięcej osób opowiadających się za takim rozwiązaniem jest w PiS i Konfederacji.

Jak na ewentualne powstanie partii Nawrockiego reagują wyborcy? Są dane

Jeśli chodzi o wyborców Prawa i Sprawiedliwości to 30 proc. dało odpowiedź "zdecydowanie tak", a 37 proc. "raczej tak". Wyborcy Konfederacji zaś odpowiedzieli w 10 proc. "zdecydowanie tak", a w 39 proc. "raczej tak". Natomiast jeśli spojrzeć całościowo na wyborców opozycji, czyli PiS, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej i Partii Razem, to w tej grupie aż 26 proc. odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 28 proc. – „raczej tak”, czyli w sumie 54 proc.

Zdecydowanie na drugim biegunie są wyborcy obecnej władzy (KO, Polski 2050, PSL i Lewicy), tutaj 62 proc. odpowiedziało "zdecydowanie nie", a 16 proc. "raczej nie". Sondaż został przeprowadzony w dniach 10 -11 października 2025 wśród ponad tysiąca ankietowanych.

Zdaniem eksperta, prof. Rafała Chwedoruka można tu zauważyć pewną prawidłowość: - PiS od lat boryka się z problemem zamknięcia się w swoim elektoracie, co daje co prawda wysokie poparcie, ale ogranicza możliwość zwycięstwa w wyborach. Więc ci wyborcy PiS, którzy nie wchodzą w skład żelaznego elektoratu, są siłą rzeczy bardziej otwarci na poszukiwania – ocenił politolog z Uniwersytetu Warszawskiego w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Warto wspomnieć, że niedawno prezydent Karol Nawrocki spotkał się z liderem Konfederacji Sławomirem Mentzenem, aby rozmawiać o pakcie senackim PiS z Konfederacją, którego właśnie patronem miałby być prezydent.

Ostatnio też Paweł Kukiz rozmowie w programie "Sedno Sprawy" polityk ocenił, że kluczową rolę w procesie jednoczenia prawicy powinien odegrać właśnie prezydent Karol Nawrocki.

- Zaraz po wyborze Karola Nawrockiego na prezydenta Polski powinien wziąć na siebie ciężar organizacji porozumienia pomiędzy wszelkimi środowiskami patriotycznymi, prawicowymi, propaństwowymi w Polsce i doprowadzić do takiego paktu. Nie mówię, żeby się angażował w życie partyjne, ale żeby skonstruował taką siłę, która pomoże w realizacji jego planów, światopoglądu, jego widzenia Polski - ocenił.

