Czy Karol Nawrocki zjednoczy prawicę? Zbigniew Bogucki o pakcie senackim

Karol Nawrocki ma spotkać się z liderem Konfederacji, Sławomirem Mentzenem, kontynuując regularne spotkania z przedstawicielami różnych środowisk politycznych.

Podczas spotkania mają omawić możliwość zawarcia paktu senackiego między Konfederacją a PiS, z sugestią, że prezydent Nawrocki mógłby pełnić rolę "gospodarza" tego porozumienia.

Jarosław Kaczyński uznał pomysł paktu senackiego za "racjonalny", ale wyraził wątpliwości co do jego realizacji, jednocześnie krytycznie oceniając obecność Mentzena w polityce.

Zbigniew Bogucki, pytany o poniedziałkowe spotkanie prezydenta Nawrockiego z liderem Konfederacji, Sławomirem Mentzenem, podkreślił, że prezydent regularnie spotyka się z przedstawicielami różnych środowisk politycznych, w tym z liderami partii parlamentarnych. Dopytywany o kontakty prezydenta z prezesem PiS, Jarosławem Kaczyńskim, Bogucki wskazał, że takie spotkanie miało miejsce w poprzednim tygodniu.

Prezydent Nawrocki jako patron środowisk konserwatywnychW kontekście możliwości mediacji między PiS a Konfederacją, szef Kancelarii Prezydenta stwierdził, że Karol Nawrocki "bez wątpienia jest patronem środowisk konserwatywnych i prawicowych". Ta wypowiedź sugeruje, że prezydent mógłby odegrać rolę w zbliżeniu tych dwóch ugrupowań, ze względu na swoje ideologiczne powiązania.

Pomysł paktu senackiego

Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, ujawnił, że podczas spotkania z prezydentem Nawrockim rozmawiano o pakcie senackim między Konfederacją a PiS. Mentzen zasugerował, że prezydent mógłby być "gospodarzem paktu obu partii", co wskazywałoby na jego rolę mediatora i gwaranta ewentualnych ustaleń. Według Mentzena, prezydentowi zależy na poprawie relacji po prawej stronie sceny politycznej.

W kolejnej wypowiedzi Sławomir Mentzen ponownie podkreślił, że "gdyby Karol Nawrocki był gospodarzem paktu senackiego, szerokich sił prawicowych, to byłoby to bardzo ciekawe rozwiązanie". Jednocześnie, wyraził niechęć do bezpośrednich rozmów z Jarosławem Kaczyńskim, argumentując, że prezes PiS "bez przerwy powtarza, że nie chce z nami rozmawiać" i "nie jest człowiekiem, który dotrzymuje umów".

Jarosław Kaczyński odniósł się do propozycji Mentzena, uznając pomysł paktu senackiego PiS z partiami prawicowymi, którego gospodarzem byłby prezydent Karol Nawrocki, za "racjonalny". Dodał jednak, że "racjonalność bywa zakłócana". Prezes PiS skomentował również obecność Sławomira Mentzena w polityce, określając ją jako "pewne nieporozumienie".

