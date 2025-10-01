Karol Nawrocki zainaugurował nowy rok akademicki. Przy okazji wspomniał o CPK

Prezydent Karol Nawrocki zadeklarował na Politechnice Gdańskiej zaangażowanie w rozwój polskich technologii obronnych, podkreślając współpracę nauki i państwa.

W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego powstaje Departament Technologii Przełomowych, który ma łączyć bezpieczeństwo państwa z rozwojem nowoczesnych technologii.

Prezydent wskazał na budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego jako priorytet wymagający zaangażowania ekspertów i jednoczący różne środowiska polityczne.

Nawrocki zwrócił uwagę na potrzebę rozwoju technologii wojskowych, takich jak systemy antydronowe i bezzałogowe statki powietrzne, dla zapewnienia bezpieczeństwa kraju.

Karol Nawrocki, pełniący funkcję zwierzchnika Sił Zbrojnych, zapewnił, że podejmie wszelkie działania na rzecz rozwoju polskich technologii obronnych XXI wieku. W tym kontekście, w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) powstaje Departament Technologii Przełomowych.

- Zrobię wszystko jako prezydent Polski, aby rozwijać nasze technologie obronne XXI wieku - oświadczył, przypominając o swojej roli jako zwierzchnika Sił Zbrojnych.

Departament Technologii Przełomowych w BBN ma na celu połączenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo granic i państwa polskiego z rozwojem nowych technologii. Prezydent, uczestnicząc w inauguracji roku akademickiego 2025/2026 Politechniki Gdańskiej, zwrócił uwagę na kluczową rolę środowiska akademickiego w sprostaniu wyzwaniom współczesności.

- Przyszłość jest wyzwaniem, które wymaga pracy doświadczonych profesorów, kadry akademickiej, ale także zaangażowania wszystkich studentów, którzy rozpoczynają kolejny rok akademicki -podkreślił prezydent.

Wskazał na budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego jako jeden z priorytetów, który wymaga zaangażowania ekspertów.

- Dziś stoimy przed wyzwaniami wyjątkowymi w XXI wieku; to z jednej strony budowa przez państwo polskie Centralnego Portu Komunikacyjnego, która nie może odbyć się bez zaangażowania intelektualistów, profesorów i specjalistów od kwestii technologicznych, tworząc logistyczny hub dla całej Europy - powiedział prezydent.

Ponadpartyjne wsparcie dla CPK

Prezydent odniósł się również do kwestii Centralnego Portu Komunikacyjnego, podkreślając, że projekt ten jednoczy różne środowiska polityczne. Dodał, że przyszłość jednoczy wszystkie środowiska polityczne, także w polskim parlamencie.

- Cieszę się, że inicjatywa ustawodawcza polskiego prezydenta (ws. CPK) w ostatnich dniach przeszła przez Sejm, łamiąc często męczącą nas wszystkich pragmatykę - podkreślił Karol Nawrocki.

Były prezes IPN zwrócił również uwagę na kwestie bezpieczeństwa kraju i potrzebę rozwoju najnowszych technologii wojskowych. Wymienił w tym kontekście systemy antydronowe i bezzałogowe statki powietrzne.

