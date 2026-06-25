Karol Nawrocki zabrał głos ws. tragedii w Wenezueli. Znaczące słowa

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-06-25 14:32

Wenezuela doświadczyła serii silnych trzęsień ziemi, które spowodowały znaczne zniszczenia i liczne ofiary, wywołując międzynarodową falę współczucia i ofert pomocy. W obliczu tej tragedii, prezydent Karol Nawrocki wyraził solidarność z poszkodowanymi, a władze kraju oceniają skalę zniszczeń i udzielają wsparcia.

Prezydent Karol Nawrocki, ubrany w granatowy garnitur i bordowy krawat, przemawia za mównicą, z flagą Polski wpiętą w klapę. W tle widoczny jest rozmyty napis POLAND. O jego ważnych słowach można przeczytać na naszym portalu.
Autor: Art Service Karol Nawrocki
  • Kraj został wstrząśnięty dwoma silnymi trzęsieniami ziemi o magnitudach 7.2 i 7.5, które spowodowały rozległe zniszczenia w Caracas i innych regionach.
  • Pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli, Delcy Rodríguez, poinformowała o rosnącej liczbie ofiar, podkreślając, że bilans ten prawdopodobnie wzrośnie.
  • Prezydent Karol Nawrocki oraz władze Stanów Zjednoczonych i kilku państw Ameryki Łacińskiej (m.in. Salwador, Ekwador, Argentyna) wyraziły solidarność i gotowość do udzielenia Wenezueli wsparcia po kataklizmie.

W czwartek 25 czerwca Wenezuelę nawiedziły dwa potężne trzęsienia ziemi, które wstrząsnęły regionem, powodując rozległe zniszczenia. Według danych amerykańskiej służby geologicznej USGS, pierwsze z nich miało magnitudę 7,2, a kolejne – 7,5. Epicentrum wstrząsów znajdowało się w pobliżu wybrzeża, a ich siła była odczuwalna w wielu miastach, w tym w stolicy kraju, Caracas.

Pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli, Delcy Rodríguez, poinformowała w czwartek rano czasu polskiego o wstępnym bilansie ofiar. Władze otrzymały doniesienia o 32 zabitych i ponad 700 rannych. Pani Rodríguez zaznaczyła również, że liczba ofiar prawdopodobnie wzrośnie w miarę postępu akcji ratunkowych i docierania informacji z bardziej odległych regionów.

Bezpośrednie konsekwencje kataklizmu były dramatyczne. Zdjęcia i nagrania rozpowszechniane w mediach społecznościowych ukazywały sceny paniki i chaosu na ulicach, a także zawalone budynki mieszkalne i rozległe uszkodzenia infrastruktury w Caracas i innych regionach. W wyniku uszkodzeń zadecydowano o zamknięciu międzynarodowego lotniska znajdującego się w pobliżu stolicy, co utrudniło transport i logistykę w początkowych godzinach po wstrząsach.

Poruszające przemówienie prezydenta Nawrockiego. "Mieszkałem w pokoju 14 m2"

Reakcja Karola Nawrockiego

W obliczu tragedii, prezydent Polski, Karol Nawrocki, wyraził głębokie współczucie i solidarność z mieszkańcami Wenezueli dotkniętymi trzęsieniem ziemi.

– Łączę się w modlitwie z rodzinami ofiar tej niewyobrażalnej tragedii – napisał. - Składam wyrazy najgłębszego współczucia i solidarności mieszkańcom Wenezueli, którzy ucierpieli w wyniku trzęsieniu ziemi ostatniej nocy. Z ogromnym smutkiem przyjąłem wiadomość o ofiarach śmiertelnych, wielu rannych i zniszczeniach. Łączę się w modlitwie z rodzinami ofiar tej niewyobrażalnej tragedii - napisał.

Gotowość do udzielenia Wenezueli pomocy po kataklizmie wyraziły również władze Stanów Zjednoczonych oraz kilku państw Ameryki Łacińskiej. Wśród nich znalazły się Salwador, Ekwador, Argentyna, Urugwaj, Brazylia, Panama, Chile i Meksyk. Prezydent USA, Donald Trump, na platformie Truth Social ocenił, że trzęsienia spowodowały „druzgocącą liczbę” ofiar śmiertelnych, podkreślając, że USA są „gotowe, chętne i mają możliwość pomocy”.

Sytuacja Obywateli Polski

W kontekście tragicznych wydarzeń, polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych monitoruje sytuację swoich obywateli w Wenezueli. Rzecznik polskiego MSZ przekazał, że obecność Polaków w Wenezueli to pojedyncze przypadki. Dodał również, że nie ma żadnego sygnału, aby którykolwiek z obywateli ucierpiał, a polscy dyplomaci także pozostają bezpieczni.

Sonda
Ufasz prezydentowi Karolowi Nawrockiemu?
SCHETYNA OSTRZEGA: Trump robi z nas taran na Europę! NATO pęka od środka?!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WENEZUELA
KAROL NAWROCKI