Karol Nawrocki zabrał głos ws. tragedii w Wenezueli. Znaczące słowa

Kraj został wstrząśnięty dwoma silnymi trzęsieniami ziemi o magnitudach 7.2 i 7.5, które spowodowały rozległe zniszczenia w Caracas i innych regionach.

Pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli, Delcy Rodríguez, poinformowała o rosnącej liczbie ofiar, podkreślając, że bilans ten prawdopodobnie wzrośnie.

Prezydent Karol Nawrocki oraz władze Stanów Zjednoczonych i kilku państw Ameryki Łacińskiej (m.in. Salwador, Ekwador, Argentyna) wyraziły solidarność i gotowość do udzielenia Wenezueli wsparcia po kataklizmie.

W czwartek 25 czerwca Wenezuelę nawiedziły dwa potężne trzęsienia ziemi, które wstrząsnęły regionem, powodując rozległe zniszczenia. Według danych amerykańskiej służby geologicznej USGS, pierwsze z nich miało magnitudę 7,2, a kolejne – 7,5. Epicentrum wstrząsów znajdowało się w pobliżu wybrzeża, a ich siła była odczuwalna w wielu miastach, w tym w stolicy kraju, Caracas.

Pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli, Delcy Rodríguez, poinformowała w czwartek rano czasu polskiego o wstępnym bilansie ofiar. Władze otrzymały doniesienia o 32 zabitych i ponad 700 rannych. Pani Rodríguez zaznaczyła również, że liczba ofiar prawdopodobnie wzrośnie w miarę postępu akcji ratunkowych i docierania informacji z bardziej odległych regionów.

Bezpośrednie konsekwencje kataklizmu były dramatyczne. Zdjęcia i nagrania rozpowszechniane w mediach społecznościowych ukazywały sceny paniki i chaosu na ulicach, a także zawalone budynki mieszkalne i rozległe uszkodzenia infrastruktury w Caracas i innych regionach. W wyniku uszkodzeń zadecydowano o zamknięciu międzynarodowego lotniska znajdującego się w pobliżu stolicy, co utrudniło transport i logistykę w początkowych godzinach po wstrząsach.

Reakcja Karola Nawrockiego

W obliczu tragedii, prezydent Polski, Karol Nawrocki, wyraził głębokie współczucie i solidarność z mieszkańcami Wenezueli dotkniętymi trzęsieniem ziemi.

– Łączę się w modlitwie z rodzinami ofiar tej niewyobrażalnej tragedii – napisał. - Składam wyrazy najgłębszego współczucia i solidarności mieszkańcom Wenezueli, którzy ucierpieli w wyniku trzęsieniu ziemi ostatniej nocy. Z ogromnym smutkiem przyjąłem wiadomość o ofiarach śmiertelnych, wielu rannych i zniszczeniach. Łączę się w modlitwie z rodzinami ofiar tej niewyobrażalnej tragedii - napisał.

Gotowość do udzielenia Wenezueli pomocy po kataklizmie wyraziły również władze Stanów Zjednoczonych oraz kilku państw Ameryki Łacińskiej. Wśród nich znalazły się Salwador, Ekwador, Argentyna, Urugwaj, Brazylia, Panama, Chile i Meksyk. Prezydent USA, Donald Trump, na platformie Truth Social ocenił, że trzęsienia spowodowały „druzgocącą liczbę” ofiar śmiertelnych, podkreślając, że USA są „gotowe, chętne i mają możliwość pomocy”.

Sytuacja Obywateli Polski

W kontekście tragicznych wydarzeń, polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych monitoruje sytuację swoich obywateli w Wenezueli. Rzecznik polskiego MSZ przekazał, że obecność Polaków w Wenezueli to pojedyncze przypadki. Dodał również, że nie ma żadnego sygnału, aby którykolwiek z obywateli ucierpiał, a polscy dyplomaci także pozostają bezpieczni.

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