Karol Nawrocki z wizytą w Finlandii. Mówił o Rosji i Donaldzie Trumpie

Prezydent Polski Karol Nawrocki spotkał się z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem w Helsinkach, aby omówić kwestie bezpieczeństwa regionalnego i globalnego w obliczu agresywnej polityki Rosji.

Obaj przywódcy wyrazili zaniepokojenie możliwością rozszerzenia działań militarnych Rosji poza Ukrainę, podkreślając konieczność wzmocnienia obronności i zacieśniania sojuszy.

Prezydent Nawrocki zasugerował, że Donald Trump może być kluczem do negocjacji z Władimirem Putinem oraz poinformował o rozmowach na temat rozszerzenia formuły Bukaresztańskiej Dziewiątki (B9).

Podczas spotkania poruszono także temat współpracy gospodarczej, w tym w obszarze energii atomowej, oraz konieczność nałożenia kolejnych sankcji na Rosję, w tym sankcji wtórnych, aby zatrzymać finansowanie "rosyjskiej machiny wojennej".

Prezydent Nawrocki w swoim wystąpieniu podkreślił, że zarówno Polacy, jak i Finowie, dzięki swoim doświadczeniom historycznym, doskonale rozumieją "rosyjską duszę" i intencje Władimira Putina. "Nie ufamy dobrym intencjom Władimira Putina" – stwierdził prezydent, dodając, że istnieje "głębokie przekonanie", iż Rosja może rozszerzyć swoje działania militarne poza Ukrainę. Ta wspólna perspektywa, oparta na historycznych relacjach z Rosją, stanowi fundament dla zacieśniania współpracy obronnej między Polską a Finlandią.

Wzmacnianie obronności

W odpowiedzi na te zagrożenia, Polska i Finlandia aktywnie wzmacniają swoje siły zbrojne. Prezydent Nawrocki zwrócił uwagę na fińskie doświadczenia w zakresie obrony cywilnej, wskazując, że Polska może czerpać z nich inspirację. Relacje w basenie Morza Bałtyckiego zostały uznane za kluczowe dla bezpieczeństwa regionalnego. Obaj prezydenci zgodzili się, że zacieśnianie sojuszniczych relacji jest niezbędne.

Nawrocki zaznaczył również, że decyzja prezydenta USA o utrzymaniu wojsk amerykańskich w Polsce jest "dobrą informacją dla całego regionu Europy Środkowej, dla państw bałtyckich, dla państw nordyckich", co podkreśla znaczenie amerykańskiej obecności w regionie.

Karol Nawrocki o Donaldzie Trumpie

Interesującym punktem dyskusji była rola Donalda Trumpa w kontekście konfliktu z Rosją. Prezydent Nawrocki wyraził przekonanie, że to właśnie były prezydent USA jest "jedynym liderem wolnego świata, który może zmusić Władimira Putina do negocjacji". Ta wypowiedź może sugerować oczekiwania na silne przywództwo ze strony USA w rozwiązaniu konfliktu, choć nie została rozwinięta w kontekście konkretnych działań.

Prezydent Nawrocki poinformował, że dyskutował z Alexandrem Stubbem o możliwości poszerzenia formuły Bukaresztańskiej Dziewiątki (B9), na co Stubb wyraził otwartość. B9 to format współpracy państw wschodniej flanki NATO, mający na celu koordynację polityki bezpieczeństwa. Ewentualne rozszerzenie tego formatu mogłoby wzmocnić pozycję regionu w strukturach NATO.

Poruszono również temat współpracy gospodarczej, w tym w obszarze energii atomowej, co wskazuje na dążenie do dywersyfikacji źródeł energii i wzmacniania niezależności energetycznej obu krajów.

Sankcje wobec Rosji

Kwestia sankcji nałożonych na Rosję była jednym z kluczowych tematów konferencji. Prezydenci byli pytani o potrzebę nałożenia kolejnych sankcji przez USA.

Prezydent Nawrocki, choć nie mógł wypowiadać się w imieniu narodu amerykańskiego, podkreślił, że kolejne pakiety sankcji są "niezbędne" i że dotychczasowe działania mają wpływ na rosyjską gospodarkę. "Popieram kolejne pakiety sankcji, jak również sankcje wtórne" – zaznaczył.

Prezydent Stubb z kolei akcentował potrzebę wykorzystania wszystkich dostępnych środków nacisku na rosyjską gospodarkę, w tym zaprzestania zakupu rosyjskiego gazu i ropy oraz wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów. Zwrócił uwagę, że niektóre państwa pośrednio lub bezpośrednio finansują "rosyjską machinę wojenną" i zasugerował, że nałożenie sankcji na te kraje mogłoby przyczynić się do zakończenia wojny. Stubb pozytywnie ocenił koordynację polityki sankcyjnej między Europą a Stanami Zjednoczonymi.

