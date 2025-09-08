Prezydent Nawrocki z wizytą na Litwie. Padły znaczące słowa o Trumpie

2025-09-08 12:59

W obliczu rosnącego zagrożenia ze strony Rosji, Polska i Litwa zacieśniają współpracę wojskową, bilateralną oraz w ramach NATO i Unii Europejskiej. Prezydent Karol Nawrocki, podczas swojej wizyty w Wilnie, spotkał się z litewskim odpowiednikiem Gitanasem Nausedą, aby omówić kwestie bezpieczeństwa regionalnego i dalsze kroki w budowaniu wspólnej obrony.

  • Prezydent Karol Nawrocki spotkał się w Wilnie z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą, aby omówić zacieśnienie współpracy wojskowej i obronnej w obliczu zagrożenia ze strony Rosji.
  • Polska i Litwa zacieśniają współpracę wojskową zarówno bilateralną, jak i w ramach NATO i UE, budując solidarność z państwami regionu Morza Bałtyckiego, Skandynawii oraz Europy Środkowej i Wschodniej.
  • Prezydent Nawrocki podkreślił, że Polska przeznacza 4,7% PKB na zbrojenia, co stanowi istotny wkład w budowanie potencjału obronnego kraju i regionu.
  • Nawrocki stwierdził, że Donald Trump jest jedynym liderem wolnego świata, który może skłonić Putina do negocjacji w sprawie zakończenia wojny.

Podczas konferencji prasowej prezydent Nawrocki podkreślił, że Litwa "jest sprawdzonym sojusznikiem" Polski. Oba kraje zamierzają kontynuować intensywną współpracę wojskową, co ma kluczowe znaczenie dla stabilności w regionie. Wspólne działania obejmują zarówno inicjatywy dwustronne, jak i te realizowane pod egidą międzynarodowych organizacji, takich jak NATO i Unia Europejska.

Prezydent Nawrocki zaznaczył, że Polska i Litwa, wraz z całym regionem Morza Bałtyckiego, państwami skandynawskimi oraz Europą Środkową i Wschodnią, "budują swoją solidarność wobec rosyjskiego zagrożenia". Wskazał na wspólne doświadczenia związane z obecnością Rosji na granicach, podkreślając, że państwa regionu nie tylko są zaniepokojone, ale potrafią również wspólnie reagować na te wyzwania.

- Wszyscy jesteśmy razem. Doświadczamy tego doświadczenia rosyjskiego na naszych granicach" – mówił prezydent RP. "Jesteśmy nie tylko tym zaniepokojeni, bo znamy oczywiście ducha Federacji Rosyjskiej, ale potrafimy też na to wspólnie reagować. I tego dotyczyło także nasze spotkanie – wspólnych reakcji naszych państw w obliczu wojny hybrydowej, która toczy się tuż przy naszych granicach – podkreślił Karol Nawrocki.

Karol Nawrocki o Donaldzie Trumpie

W kontekście niedawnego spotkania z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie, prezydent Nawrocki odniósł się do deklaracji byłego prezydenta USA dotyczącej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Trump zapowiedział, że amerykańscy żołnierze pozostaną w Polsce, a nawet zasugerował możliwość rozmieszczenia dodatkowych sił, jeśli Polacy wyrażą taką wolę. "Oni (Polacy – red.) od dawna chcieli większej obecności wojskowej" – stwierdził Trump.

- Doszliśmy do wspólnego wniosku, że dzisiaj prezydent Donald Trump jest jedynym liderem wolnego świata, który jest gotowy skłonić Władimira Putina do negocjacji i do zakończenia wojny - oznajmił.

Prezydent RP podkreślił również znaczenie własnych wysiłków obronnych Polski.

Karol Nawrocki spotka się z Vicotrem Orbanem. "Relacje polsko-węgierskie są dla nas niezwykle ważne"

- Polska nie jest pasażerem na gapę. 4,7 proc. przeznaczone z polskiego PKB na zbrojenia, na działania wojskowe, na działania militarne, to ogromne osiągnięcie szczytu NATO w Hadze, że kolejne państwa przyłączają się do deklaracji przeznaczenia – mówił Nawrocki.

Dodał, że przeznaczenie 5 proc. PKB na system wojskowy i siły zbrojne jest "jedyną drogą dla państw takich jak Polska, Litwa, Łotwa, Estonia i inne kraje Europy Środkowej, aby – niezależnie od doskonałych relacji ze Stanami Zjednoczonymi i deklaracji pana prezydenta Donalda Trumpa – budować potencjał swoich sił zbrojnych. To musimy uznać za nasz najważniejszy cel".

Wizyta prezydenta Nawrockiego w Wilnie umacnia strategiczne partnerstwo między Polską a Litwą, podkreślając ich wspólną determinację w obliczu wyzwań bezpieczeństwa regionalnego i globalnego.

