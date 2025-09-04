Początek wizyty: Prezydent Karol Nawrocki z małżonką rozpoczęli wizytę w Rzymie od hołdu przy grobie św. Jana Pawła II w Watykanie, podkreślając historyczne więzi Polski ze Stolicą Apostolską.

Spotkanie z premier Włoch: Jeszcze w czwartek prezydent Nawrocki spotka się z premier Giorgią Meloni, by rozmawiać o bezpieczeństwie wschodniej flanki NATO, wsparciu dla Ukrainy i polityce migracyjnej UE.

Audiencja u papieża: W piątek kluczowym punktem będzie audiencja u papieża Leona XIV, gdzie omówione zostaną globalne wyzwania, w tym sytuacja za wschodnią granicą Polski.

Dalsze plany: Wizyta obejmuje również spotkanie z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą, a jej celem jest wzmocnienie pozycji Polski na arenie międzynarodowej

Jak rozpoczęła się wizyta prezydenta w Watykanie?

Wizyta polskiej pary prezydenckiej w Rzymie i Watykanie rozpoczęła się w czwartek od gestu o głębokim znaczeniu symbolicznym. Jak informuje Kancelaria prezydenta, Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką udali się do bazyliki Świętego Piotra, aby oddać hołd św. Janowi Pawłowi II. Para prezydencka złożyła wiązankę biało-czerwonych kwiatów przy grobie polskiego papieża, znajdującym się w kaplicy Świętego Sebastiana.

Modlitwę w obecności prezydenta i jego małżonki poprowadził biskup Krzysztof Nykiel, regent Penitencjarii Apostolskiej. Ten akt nie jest jedynie formalnością dyplomatyczną, ale świadomym nawiązaniem do dziedzictwa papieża-Polaka, które stanowi fundament relacji między Polską a Stolicą Apostolską. Wizyta w Watykanie rozpoczęła się od symbolicznego gestu, podkreślającego historyczne więzi Polski ze Stolicą Apostolską oraz znaczenie pontyfikatu Jana Pawła II dla polskiej tożsamości narodowej. To mocny sygnał, który stanowi wstęp do dalszych, politycznych rozmów zaplanowanych na kolejne godziny i dni.

Karol Nawrocki i Giorgia Meloni: Jakie tematy na stole?

Jeszcze tego samego dnia, w czwartek o godzinie 18:00, agenda prezydenta przewiduje kluczowe spotkanie o charakterze politycznym. W historycznym Palazzo Chigi, siedzibie kancelarii premiera Włoch, Karol Nawrocki spotka się z szefową włoskiego rządu, Giorgią Meloni. Rozmowy te mają duże znaczenie w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej i wyzwań stojących przed Unią Europejską.

Analitycy spodziewają się, że głównymi tematami dyskusji będą kwestie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO, dalsze wsparcie dla Ukrainy oraz polityka migracyjna UE. Zarówno Polska, jak i Włochy odgrywają kluczową rolę w tych obszarach. Spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z premier Włoch Giorgią Meloni jest kluczowym punktem politycznej części wizyty, a jego tematem będą najprawdopodobniej kwestie bezpieczeństwa i przyszłości Unii Europejskiej. Dla biznesu istotne mogą być również ustalenia dotyczące zacieśniania współpracy gospodarczej między oboma krajami, zwłaszcza w sektorach energetycznym i obronnym.

Co dalej w agendzie? Audiencja u papieża i spotkanie z prezydentem Włoch

Piątek będzie dniem o równie dużej wadze dyplomatycznej. Najważniejszym punktem harmonogramu pary prezydenckiej będzie audiencja u papieża Leona XIV. Spotkanie z głową Kościoła katolickiego to tradycyjnie okazja do omówienia globalnych wyzwań z perspektywy humanistycznej, takich jak działania na rzecz pokoju na świecie, pomoc humanitarna czy ochrona praw człowieka. Rozmowa z pewnością dotyczyć będzie sytuacji za wschodnią granicą Polski.

Tego samego dnia prezydent Karol Nawrocki odbędzie również spotkanie ze swoim włoskim odpowiednikiem, prezydentem Sergio Mattarellą. Rozmowy głów państw będą dopełnieniem czwartkowego spotkania na szczeblu rządowym i okazją do potwierdzenia strategicznego partnerstwa między Warszawą a Rzymem. Cała wizyta prezydenta Karola Nawrockiego ma na celu wzmocnienie pozycji Polski na arenie międzynarodowej, zarówno w wymiarze politycznym w ramach UE, jak i w relacjach ze Stolicą Apostolską. Jej wyniki mogą mieć bezpośredni wpływ na kształtowanie europejskiej polityki w nadchodzących miesiącach.

