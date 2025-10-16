Karol Nawrocki uczcił rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża. Piękne słowa

16 października 2023 roku przypada 47. rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża Jana Pawła II, co miało miejsce 16 października 1978 roku.

Politycy, m.in. Karol Nawrocki, Anna Zalewska i Jadwiga Wiśniewska, podkreślają rolę Jana Pawła II w walce z komunizmem i jego wpływ na upadek żelaznej kurtyny.

Jan Paweł II, wybrany na papieża w wieku 58 lat, odbył 104 zagraniczne pielgrzymki i był autorem wielu encyklik oraz inicjatorem Światowych Dni Młodzieży.

Zmarł 2 kwietnia 2005 roku w Watykanie, a w 2014 roku został kanonizowany przez papieża Franciszka.

Prezydent Karol Nawrocki podkreślił rolę Jana Pawła II w walce z komunizmem oraz jego zaangażowanie w obronę prawdy i wolności.

- Z wolnej duszy zniewolonej Polski popłynęło słowo, które pokonało komunistyczną dyktaturę – napisał prezydent na portalu X, dodając, że Jan Paweł II "stał na straży prawdy i wolności, konsekwentnie upominając się o poszanowanie podstawowych wartości".

Karol Nawrocki nazwał go "Polakiem, który zmienił świat" i "autorytetem dla milionów", kończąc słowami: "Bóg zapłać, Ojcze Święty".

Europosłanka PiS Anna Zalewska również odniosła się do znaczenia pontyfikatu Jana Pawła II.

- Pontyfikat Jana Pawła II zmienił oblicze polskiej ziemi, doprowadzając do upadku komunizmu. Ojcze Święty, dziękujemy!". Podobne zdanie wyraziła europosłanka Jadwiga Wiśniewska, która stwierdziła, że "wybór Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową na zawsze zmienił bieg historii Polski, Europy i świata". Wiśniewska określiła go mianem "Papieża Wolności, który tchnął nadzieję w serca milionów" i "iskrą, która przyczyniła się do upadku żelaznej kurtyny! - czytamy.

Pontyfikat Jana Pawła II

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. 16 października 1978 roku, w wieku 58 lat, został wybrany na papieża, przyjmując imię Jan Paweł II. Był pierwszym od ponad czterech stuleci następcą św. Piotra, który nie pochodził z Włoch. Jego pontyfikat trwał ponad 26 lat, co czyni go jednym z najdłuższych w historii Kościoła.

Podczas swojego pontyfikatu Jan Paweł II odbył 104 zagraniczne pielgrzymki, odwiedzając 132 kraje i około 900 miast i miejscowości. W sumie pokonał 1,7 miliona kilometrów. Jego działalność pisarska obejmowała 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji apostolskich oraz 43 listy apostolskie, których podstawą było nauczanie Soboru Watykańskiego II. Był również inicjatorem Światowych Dni Młodzieży, które do dziś gromadzą miliony młodych ludzi z całego świata.

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21:37 w Watykanie, w wieku 84 lat. Jego śmierć wywołała ogromne poruszenie na całym świecie. W 2011 roku został beatyfikowany przez papieża Benedykta XVI, a trzy lata później, w 2014 roku, papież Franciszek ogłosił go świętym.

