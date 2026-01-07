Karol Nawrocki stawia twarde warunki profesorom! Co to oznacza dla przyszłości polskich uczelni?

Prezydent Karol Nawrocki złożył deklarację, że naukowcy mają podlegać tylko warsztatowi naukowemu, nie "modom światopoglądowym".

Prezydent zapowiedział, że będzie gwarantem wolności badań i ochrony nauki przed presją ideologiczną i polityczną.

To mocny sygnał wsparcia dla autonomii uczelni i roli profesorów jako strażników standardów naukowych.

Czy słowa prezydenta przełożą się na ochronę nauki przed politycznymi wpływami?

Koniec z "modami światopoglądowymi"?

Prezydent Nawrocki nie pozostawił złudzeń co do swoich oczekiwań wobec naukowców.

- aby nigdy świat naukowy i profesorowie, którzy otrzymują nominacje, nie ulegali drodzy państwo modom światopoglądowym, czy pewnej codzienności politycznej, to nie jest świat akademickości, świat nauki, który wiąże się przecież z wolnością badań. Taką gwarancję jako prezydent Polski chcę państwu dać Będę dbał jako prezydent Polski i to chciałem państwu zagwarantować, żebyście podlegali państwo tylko dyscyplinie wokół warsztatu naukowego, bo to jest obowiązujące dla wszystkich uniwersytetów i Akademii i dobrym obyczajom – mówił podczas uroczystości.

To mocne słowa, które jasno wskazują na kierunek, w jakim prezydent widzi polską naukę. Podkreślił, że świat akademicki powinien pozostać niezależny od zmiennych trendów ideologicznych i sporów politycznych.

Prezydent staje w obronie wolności badań

- Aby nigdy świat naukowy i profesorowie, którzy otrzymują nominacje, nie ulegali drodzy państwo modom światopoglądowym, czy pewnej codzienności politycznej, to nie jest świat akademickości, świat nauki, który wiąże się przecież z wolnością badań. Taką gwarancję jako prezydent Polski chcę państwu dać – zaznaczył Nawrocki.

Jego słowa zostały odebrane jako jasny sygnał wsparcia dla autonomii uczelni i roli profesorów jako strażników standardów naukowych. Prezydent zapowiedział, że będzie stał na straży zasady, według której o pozycji naukowca decyduje dorobek i metodologia, a nie poglądy czy koniunktura polityczna.

Gorąca debata o autonomii uczelni

Wystąpienie prezydenta wpisuje się w szerszą i niezwykle ważną debatę o granicach ingerencji polityki w naukę i autonomię uczelni. W ostatnich latach temat ten coraz częściej powraca w przestrzeni publicznej, budząc wiele kontrowersji. Deklaracja Karola Nawrockiego może być punktem zwrotnym w tej dyskusji, wskazując na nową erę w relacjach między władzą a środowiskiem akademickim. Czy słowa prezydenta przełożą się na konkretne działania i czy faktycznie uda się ochronić naukę przed politycznymi wpływami? To pytanie pozostaje otwarte.

