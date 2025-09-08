Karol Nawrocki spotka się z Viktorem Orbanem. "Relacje polsko-węgierskie są dla nas niezwykle ważne"

W najbliższym czasie dojdzie do spotkania prezydenta Polski, Karola Nawrockiego, z premierem Węgier, Viktorem Orbanem.

Rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz, potwierdził plany spotkania Karola Nawrockiego z Viktorem Orbanem, choć nie podał konkretnej daty. Zaznaczył, że szczegóły dotyczące spotkania i ewentualnych ustaleń są jeszcze w fazie doprecyzowania. Leśkiewicz podkreślił, że "relacje polsko-węgierskie są dla nas niezwykle ważne", co wskazuje na strategiczne znaczenie tej wizyty dla obu stron.

Węgierska inicjatywa

Premier Węgier, Viktor Orban, w mediach społecznościowych wyraził chęć "odbudowy współpracy polsko-węgierskiej", wskazując na sygnał ze strony prezydenta Nawrockiego. Wcześniej w Polsce przebywał węgierski minister do spraw Unii Europejskiej, Janos Boka, który uczestniczył w Forum Ekonomicznym w Karpaczu, spotykając się m.in. z doradcą prezydenta, Jackiem Saryuszem-Wolskim. Te wydarzenia sugerują aktywne działania strony węgierskiej w kierunku zacieśnienia więzi z Polską.

Polska perspektywa na sojusze międzynarodowe

W kontekście nadchodzącego spotkania, Leśkiewicz został zapytany o obecność węgierskiego ministra spraw zagranicznych, Petera Szijjarto, na defiladzie w Pekinie, gdzie towarzyszyli mu m.in. przywódcy Rosji, Białorusi i Korei Północnej. Rzecznik prezydenta jednoznacznie stwierdził, że "na pewno nie jest to dobre towarzystwo", dystansując się od polityki zagranicznej Węgier w tym zakresie.

- Według mnie na pewno nie jest to dobre towarzystwo. (...) To jest wewnętrzna polityka prowadzona przez rząd węgierski. Ja nie będę się odnosił do tego, jak ta polityka jest prowadzona, to nie jest sprawa, która bezpośrednio dotyczy Polski i Polaków. Na pewno pan prezydent Karol Nawrocki nie stanąłby w jednym szeregu z przywódcą Federacji Rosyjskiej, ze zbrodniarzem Władimirem Putinem, tym bardziej, że Putin ściga prezydenta Karola Nawrockiego za burzenie sowieckich obiektów propagandowych - mówił.

Podkreślił, że prezydent Nawrocki nigdy nie stanąłby w jednym szeregu z Władimirem Putinem, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że Putin ściga polskiego prezydenta za burzenie sowieckich obiektów propagandowych. Ta wypowiedź jasno zarysowuje różnice w podejściu obu państw do pewnych sojuszy międzynarodowych, jednocześnie podkreślając znaczenie relacji dwustronnych.

