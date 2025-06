Spotkanie w Pułtusku ma być otwarte dla wszystkich chętnych. Jak informuje portal niezależna.pl, Karol Nawrocki wygłosi przemówienie, które z pewnością będzie okazją do przedstawienia jego wizji przyszłości oraz podziękowań dla wyborców. Będzie to część wydarzenia pod hasłem "Wygrała Polska". Dodatkowa obecność samego prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego dodaje wydarzeniu dodatkowej rangi i podkreśla znaczenie tego spotkania dla partii rządzącej.

Rzecznik PiS, Rafał Bochenek, w rozmowie z portalem niezależna.pl, wyraził entuzjazm związaną z nadchodzącym wydarzeniem. - Zapraszamy wszystkich, którzy chcą wspólnie z nami w dobrej, pozytywnej atmosferze uczcić zwycięstwo Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich. Zapraszamy całymi rodzinami, będzie moc atrakcji. Niedzielne spotkanie będzie okazją do podziękowania tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w tę kampanię przyczyniając się do historycznego zwycięstwa. Oddolna praca u podstaw, wsparcie finansowe, a także każde dobre słowo - wszystko to nas niosło przez te trudne miesiące i motywowało do działania. Na wszystkich obecnych czeka muzyczna atrakcja. Bądźmy razem - mówił.

Warto nadmienić, że wydarzenie w Pułtusku będzie pierwszym tak dużym publicznym wystąpieniem Karola Nawrockiego po wyborach prezydenckich.

Rafał Bochenek potwierdził również te informacje na platformie X, pisząc: „Zapraszamy. Moc atrakcji i muzyczna niespodzianka”.

Zapraszamy😀 Moc atrakcji i muzyczna niespodzianka na spotkaniu z udziałem p. premiera @OficjalnyJK i p. prezydenta @NawrockiKn😀🇵🇱 Zapraszamy całymi rodzinami do Pułtuska ✌️Start w najbliższą niedzielę o g.: 13:00❗️🔥❤️https://t.co/S5wGXXtC55— Rafał Bochenek (@RafalBochenek) June 16, 2025

