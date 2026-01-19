Karol Nawrocki zadecydował ws. ustawy budżetowej na 2026 rok. "Kieruję go do Trybunału Konstytucyjnego"

Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę budżetową na 2026 rok, jednocześnie kierując ją do Trybunału Konstytucyjnego.

Prezydent uzasadnił swoją decyzję troską o stabilność państwa, nie chcąc blokować działań rządu.

Krytycy wskazują na rosnące problemy w funkcjonowaniu państwa z powodu kohabitacji.

Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o podpisaniu ustawy budżetowej na rok 2026, jednocześnie przekazując ją do Trybunału Konstytucyjnego w celu kontroli. W opublikowanym nagraniu wideo, prezydent uzasadnił swoje działanie troską o stabilność państwa.

- Podpisuję budżet - by chronić stabilność państwa - i kieruję go do Trybunału Konstytucyjnego - by chronić przyszłość Polski. Podpisuję, dlatego, że brak budżetu nie rozwiązałby żadnego z problemów, przed którymi stoimy. Byłoby to natomiast ryzykiem dla stabilności i przewidywalności spraw państwa – oznajmił.

Prezydent dodał, że jego celem nie jest blokowanie działań rządu.

- Nie chcę, by brak mojego podpisu stał się alibi dla bezczynności rządu, bo tak jak zapowiadałem, każdego dnia będę motywował go do pracy. Dziś nie wolno pozwolić na jeszcze większe straty. Trzeba osłabiać złe procesy, a tam, gdzie to możliwe zatrzymać. Ta decyzja jest odpowiedzialną realizacją tego zobowiązania – podkreślił.

Kontekst polityczny

Ustawa budżetowa na 2026 rok wpłynęła do Kancelarii Prezydenta RP we wtorek 13 stycznia. Jest to jedyna ustawa, której prezydent nie może zawetować, jednak ma prawo skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego w przypadku wątpliwości.

Premier Donald Tusk skomentował potencjalne działania prezydenta, sugerując, że skierowanie budżetu do Trybunału nie zmieni praktycznej sytuacji.

- Jeśli prezydent podpisze budżet, uznam to nawet nie za dobry gest, tylko coś normalnego. Jeśli nie podpisze, uznam to za złośliwą, niepotrzebną fanaberię, ale to niczego nie zmieni – powiedział szef rządu.

Prezydent Nawrocki, sprawujący urząd od pięciu miesięcy, jest określany przez komentatorów jako głowa państwa najczęściej korzystająca z prawa weta w tak krótkim okresie. Ocenia się, że kohabitacja między Pałacem Prezydenckim a Kancelarią Premiera prowadzi do narastających problemów w funkcjonowaniu państwa.

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański stwierdził, że prezydent nie ma merytorycznych podstaw do kwestionowania konstytucyjności budżetu. Dodał, że w przypadku ewentualnego zakwestionowania, rząd będzie funkcjonował na podstawie projektu budżetu złożonego do Sejmu. Prezydent Nawrocki z kolei wyraził wątpliwości co do stanu finansów publicznych, oceniając, że "za sprawą niedoskonałej pracy ministra Domańskiego stan finansów publicznych jest dzisiaj w nie takim stanie, jak wypadałoby go przygotować państwu, które jest w grupie G20".

Główne założenia budżetu

Projekt ustawy budżetowej na 2026 rok przewiduje, że wydatki państwa wyniosą 918,9 mld zł, a deficyt budżetowy ukształtuje się na poziomie nie wyższym niż 271,7 mld zł. Dochody budżetu państwa zaplanowano na 647,2 mld zł.

Szczegółowe prognozy dotyczące wpływów wskazują, że z podatku VAT ma wpłynąć 341,5 mld zł, z akcyzy 103,3 mld zł, a z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) 80,4 mld zł. Do tego ma dojść 32 mld zł z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

W budżecie zaplanowano znaczące wydatki na kluczowe sektory. Na obronę narodową przeznaczono ponad 200 mld zł, co odpowiada 4,81 proc. PKB, a środki te mają być wykorzystane na modernizację armii i wsparcie systemu bezpieczeństwa. Na ochronę zdrowia ma trafić 247,8 mld zł, co stanowi 6,81 proc. PKB, z priorytetem inwestycji w infrastrukturę medyczną i kadry. Nakłady na drogi i kolej wyniosą 53,9 mld zł, w tym 20,1 mld zł z budżetu państwa.

