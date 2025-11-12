Prezydent Karol Nawrocki złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o delegalizację Komunistycznej Partii Polski (KPP).

Uzasadnieniem wniosku są odwołania KPP do totalitarnych metod komunizmu i założenia stosowania przemocy w celu zdobycia władzy.

W 2020 roku podobny wniosek złożył Zbigniew Ziobro, ale rozprawa została odroczona.

KPP odpiera zarzuty, twierdząc, że nie odwołuje się do totalitarnych praktyk we współczesnej Polsce.

Prezydent chce delegalizacji Komunistycznej Partii Polskiej

Prezydent Karol Nawrocki podjął zdecydowany krok w sprawie Komunistycznej Partii Polski, składając wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności celów programowych i działalności partii z Konstytucją RP. Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, wniosek został podpisany 6 listopada i opiera się na przekonaniu, że KPP odwołuje się do totalitarnych metod i praktyk działania komunizmu, a także zakłada stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy i wpływu na politykę państwa.

Kancelaria Prezydenta w oficjalnym komunikacie podkreśliła, że wniosek o delegalizację KPP argumentowany jest odwoływaniem się partii do totalitarnych metod działania komunizmu oraz założeniem stosowania przemocy w celu zdobycia władzy i wpływu na politykę państwa.

Warto przypomnieć, że podobny wniosek został złożony w 2020 roku przez ówczesnego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę. Jednakże, jak podają źródła, rozprawa w sprawie wniosku Ziobry o delegalizację KPP została odroczona na początku października bez podania nowego terminu, co było spowodowane niestawiennictwem wnioskodawcy.

KPP odpowiadała na zarzuty w 2021 roku

W odpowiedzi na wcześniejsze zarzuty, w 2021 roku do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęło stanowisko KPP, podpisane przez przewodniczącego krajowego komitetu wykonawczego Krzysztofa Szweja. W stanowisku tym oceniono, że „cały wywód wnioskodawcy nawiązuje tylko do rozważań historycznych i próbuje obciążyć współczesną KPP wszystkimi błędami poprzedniego systemu, który komunizmem nie był, lecz próbą wprowadzenia socjalizmu, którego pozytywną stroną były reformy społeczne”. Szweja podkreślił również, że „wnioskujący nie wskazał żadnego dokumentu oficjalnego stanowiska KPP dotyczącego współczesnej Polski, w którym by nawiązywano do totalitarnych praktyk lub by proponowano takie rozwiązania”. Jakie argumenty przedstawi KPP tym razem?

Partię polityczną zgłasza się do ewidencji partii politycznych prowadzonej przez VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy – Sekcję ds. Rejestrowych Sądu Okręgowego w Warszawie. Partia polityczna nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji. Komunistyczna Partia Polski figuruje w tej ewidencji pod numerem 152 i została wpisana do rejestru w październiku 2002 roku. Siedziba partii znajduje się w Tarnowskich Górach.

