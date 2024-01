Kamiński i Wąsik trafią dziś do więzienia?! Giertych ujawnia pismo

Kiedy ciężko chory Zbigniew Ziobro wróci do polityki? Jest pilnie potrzebny! "Boją się go"

Mecenas Roman Giertych ujawnił pismo z Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście. Wynika z niego, że byli szefowie CBA Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik mogą dziś trafić do więzienia. – Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście ma dziś wykonać karę – Otrzymaliśmy właśnie pismo z Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście X Wydział Karny Sekcja Wykonawcza, że kara orzeczona prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego wobec Mariusza K. i Macieja W. ma być skierowana do wykonania najpóźniej do końca dzisiejszego dnia – napisał na platformie "X" Roman Giertych.

Otrzymaliśmy właśnie pismo z Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście X Wydział Karny Sekcja Wykonawcza, że kara orzeczona prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego wobec Mariusza K. i Macieja W. ma być skierowana do wykonania najpóźniej do końca dzisiejszego dnia.— Roman Giertych (@GiertychRoman) January 3, 2024

Prawomocny wyrok zapadł 20.12.2023. 14 dni liczy się od dnia następnego, czyli od 21.12.2023. Termin ten mija dzisiaj. Panowie Mariusz K. i Maciej W. #CzasDoCeli pic.twitter.com/vl1KsqsznK— Roman Giertych (@GiertychRoman) January 3, 2024

Posłowie Kamiński i Wąsik złożyli również dzisiaj odwołania do Sądu Najwyższego w sprawie decyzji o odebraniu im mandatów poselskich. Wnioskami ma się zająć Izba Pracy Sądu Najwyższego.

20 grudnia, Sąd Okręgowy w Warszawie wydał prawomocny wyrok skazujący byłych szefów CBA Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w związku z tzw. aferą gruntową w 2007 r. Politycy mieli nadużyć władzy poprzez bezprawne posłużenie się prowokacją z wykorzystaniem sfałszowanych dokumentów i funkcjonariuszy działających pod przykryciem. Mieli też naruszyć prawo poprzez założenie w pokojach hotelowych podsłuchów bez uzyskania zgody prokuratora generalnego oraz sądu. Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik usłyszeli wyrok skazujący ich na trzy lata więzienia w marcu 2015 r., ale zostali wówczas ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dudę.