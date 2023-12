Sprawa Kamińskiego i Wąsika. Co z pozbawieniem wolności?

Hołownia reaguje na weto Dudy i jego projekt! Co na to nauczyciele?

Przypomnijmy - sprawa byłych szefów CBA ma już niemal dziesięcioletnią historię. W marcu 2015 r. Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście skazał w I instancji byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na 3 lata więzienia m.in. za przekroczenie uprawnień i nielegalne działania operacyjne CBA podczas "afery gruntowej" w 2007 r. Na kary po 2,5 roku skazano dwóch innych byłych członków kierownictwa CBA. Kamiński oceniał wtedy, że wyrok "godzi w elementarne poczucie sprawiedliwości, jest kuriozalny, rażąco niesprawiedliwy i niezrozumiały". Sprawa wróciła na wokandę po ponad ośmiu latach w związku z czerwcowym orzeczeniem Sądu Najwyższego. SN w Izbie Karnej po kasacjach wniesionych przez oskarżycieli posiłkowych uchylił umorzenie sprawy b. szefów CBA dokonane jeszcze w marcu 2016 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie w związku z zastosowanym przez prezydenta Andrzeja Dudę prawem łaski wobec nieprawomocnie skazanych b. szefów CBA i przekazał sprawę SO do ponownego rozpoznania.

Czy zatem politycy Prawa i Sprawiedliwości trafią do więzienia? Jak ustaliło RMF FM - na razie nie. W sprawie musi się bowiem wypowiedzieć Sąd Najwyższy. Teraz jednak czas na decyzję sędzi. - Na razie wystąpiła do marszałka Sejmu Szymona Hołowni o odpis postanowienia o wygaszeniu mandatów, informację, czy skazanym doręczono te dokumenty oraz czy i kiedy złożono odwołania do Sądu Najwyższego. Niewykluczone więc, że wysłanie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do więzienia będzie uzależnione od tego, czy i kiedy Sąd Najwyższy potwierdzi wygaszenie ich mandatów - czytamy na portalu RMF FM.

Obrońca Kamińskiego i Wąsika złożył do sądu wniosek o umorzenie postępowania wykonawczego z powodu łaski prezydenta lub odroczenie wykonania kary do czasu publikacji w Monitorze Polskim postanowienia o wygaszeniu mandatów. Sędzia zwróciła się do marszałka SH o odpis decyzji.— Mariusz Piekarski (@Piekarski_M) December 27, 2023

