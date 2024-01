Kamiński i Wąsik będą ułaskawieni drugi raz? Ważne słowa prezydenckiej minister

Co dalej z mandatami Kamińskiego i Wąsika? Sejm przekazał informacje

Prezydencka minister mówi jasno, prezydent nie podpisze drugiego ułaskawienia Kamińskiego i Wąsika. Ale będą więźniami politycznymi

- Nie wiem skąd się bierze, ani z czego wynika rozpowszechnianie informacji o tym, że prezydent Andrzej Duda się ugnie, że drugi raz podpisze ułaskawienie Maciejowi Wąsikowi i Mariuszowi Kamińskiemu. Nie przyjmujemy takiej możliwości. To jak dwukrotnie złożyć podpis pod umową, jest to zaprzeczanie własnym kompetencjom - napisała na X szefowa kancelarii prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych.

Jak jednak czytamy w dalszej części wpisu, jeśli Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński trafią do więzienia, to będą traktowani jak więźniowie polityczni "bo bez dwóch zdań mamy do czynienia z zemstą polityczną".

Kancelaria Prezydenta: uczyliśmy się od Mariusza Kamińskiego podejścia do państwa

Co ciekawe, tego samego dnia pojawił się na stronie kancelarii prezydenta wpis, w którym czytamy, że "Uczyliśmy się od Mariusza Kamińskiego podejścia do państwa, przejrzystości procedur, pieniędzy. Nie został szefem CBA przez przypadek". Słowa Szefowej Kancelarii Prezydenta pochodziły z wywiadu udzielonego Interii.

- Nawet jeśli obaj panowie [Kamiński i Wąsik - dop. red.] zrobili coś nie do końca zgodnego z procedurami, można było ich ukarać w inny sposób, a nie bezwzględnym więzieniem. Musimy brać pod uwagę, że osadzeni z pewnością nie będą podchodzić przychylnie do ludzi walczących z korupcją - mówiła Ignaczak-Bandych dla Interii.

Wieczorny Express - Maciej WĄSIK Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.