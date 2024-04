O co chodzi?

Wieniec pokonał Kaczyńskiego z sekatorem. Polityk uciekł się do ostateczności

Tym razem pomny swoich poprzednich doświadczeń był już przygotowany na taką sytuację. Zamiast ręcznie zmieniać wygląd wieńca miał mini sekator. Jak widzimy w poście przez dłuższą chwilę próbuje ostrym narzędziem usunąć tabliczkę. Całej sytuacji przyglądają się policjanci, ale Kaczyński niezrażony ich obecnością, tnie dalej.

- Panowie mają swoje poczucie prawa. Słyszeliście państwo Tuska, że "prawo, jak my je rozumiemy" - powiedział Kaczyński do policjantów, którzy go upominali.

Niestety. Zabiegi nie przyniosły efektu, Kaczyński nawet próbował ją rozbić jednak tabliczka była solidnie przymocowana do wieńca. W końcu zniecierpliwiony polityk zabiera i oddala się z wieńcem prawdopodobnie do samochodu. Oczywiście spotkał się z licznymi epitetami zgromadzonych, można na filmie usłyszeć: "Kaczyński złodziej".

To nie pierwsza podobna sytuacja. W lutym tego roku celem Kaczyńskiego stał się nie tylko wieniec, ale i baner, który trzymał jeden z manifestantów.

W środę ,10 kwietnia 2024 roku trwają obchody 14. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Uroczystości w Warszawie i w Krakowie potrwają cały dzień. Rozpoczęto je od mszy św. w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Oblubieńca przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Prezydent Andrzej Duda podziękował wszystkim, którzy oddają hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej.

Jarosław Kaczyński próbował zniszczyć wieniec pozostawiony przez kontrmanifestantów. Został poinformowany przez policję, że popełnia wykroczenie. Następnie zabrał wieniec i zaniósł go do samochodu. Nie reagował na polecenia policji | @wirtualnapolska pic.twitter.com/3EvY71nGr5— Jakub Bujnik (@JakubBujnik) April 10, 2024