Kaczyński zapytany o Romanowskiego. "Nie widzę winy"

Kaczyński był pytany przez dziennikarzy w Sejmie o jego ocenę sprawy Romanowskiego. Prokuratura Krajowa poinformowała w poniedziałek, że wniosek prokuratora generalnego Adama Bodnara o uchylenie immunitetu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Romanowskiemu zostanie przedyskutowany w Zgromadzeniu w środę. We wtorek RMF FM podało, że poseł klubu PiS nie stawił się na posiedzeniu komisji regulaminowej, przed którą miał przedstawić swoje stanowisko ws. wniosku o uchylenie mu immunitetu w ZPRE; Romanowski nie wyznaczył również swojego przedstawiciela.

Kaczyński na pytanie, jak patrzy na działania mające na celu uchylenie immunitetu Romanowskiemu oraz postawienie mu zarzutów, odparł: "Uważam wszystkie te operacje za, po pierwsze, nielegalne, bo prokuratorzy są nielegalni, a po drugie - to jest plon propagandy uprawianej przez osiem lat, a nie plon jakiś stwierdzonych w istocie faktów" - powiedział.

Kaczyński o Romanowskim

Według szefa PiS "Fundusz (Sprawiedliwości) załatwiał bardzo ważne sprawy społeczne". "I to jest poza jakąkolwiek wątpliwością, a powódź jeszcze to dodatkowo zweryfikowała" - ocenił. Kaczyński dopytywany, czy zatem nie widzi żadnej winy w postępowaniu Romanowskiego, odparł: "Nie widzę".

Prokurator generalny Adam Bodnar zawnioskował do przewodniczącego ZPRE o uchylenie immunitetu Romanowskiemu w niedzielę. Zgodnie z procedurą, jeśli wniosek nie wzbudzi zastrzeżeń formalnych, to przewodniczący ZPRE kieruje go do komisji regulaminowej, która wydaje opinię. Następnie odbywa się głosowanie nad wnioskiem na posiedzeniu plenarnym.

ROMANOWSKI, SYP! Gruca: Giertych nie jest szeryfem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.