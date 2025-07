Kaczyński zapowiada operację programową. Powtórka scenariusza z 2015 r.

Operacja programowa PiS

W niedzielę prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński spotkał się z mieszkańcami Lublina. Zapowiedział, że partia rozpocznie prace nad programem wyborczym.

- W centrum naszego działania będzie operacja programowa – powiedział Kaczyński i przypomniał, że dzięki podobnym działaniom i otwartym pracom nad programem partii udało się doprowadzić do sytuacji, kiedy PiS zaczęło wygrywać w sondażach. Jarosław Kaczyński przypomniał także, że 2015 r., tuż przed wyborami, partia zorganizowała „wielką konferencję” w Katowicach, która była ukoronowaniem cyklu spotkań z wyborcami, ekspertami itd.

- Dziś w społeczeństwie, a przynajmniej w jego konserwatywnej części jest chęć tworzenia czegoś nowego, nowej wizji dla Polski. I tym razem zdecydowaliśmy się na pierwszą wielką konferencję w końcu października, a wiec za 3 miesiące – też w Katowicach, w tym samym miejscu co poprzednio. Ale to nie będzie finał, tylko będzie to start operacji, która ma przygotować program i mobilizować ludzi, pokazywać, że Polska może być rządzona inaczej i problemy mogą być rozwiązywane – dodał Kaczyński.

"Uderzono w polską suwerenność"

Prezes PiS dodał, że w „ramach tej operacji musimy wiedzieć, jakie problemy są do rozwiązania”.

- Pierwszy to taka zmiana systemu prawnego i konstytucji, żeby polska suwerenność była zagwarantowana – całkowicie i jednoznacznie – powiedział prezes PiS.

Jako inny problem, którym należy się zająć w trakcie prac nad programem, Kaczyński wymienił reakcję na to, „co się stało w ciągu ostatnich 18 miesięcy”.

- W Polsce potężnie uderzono w polską praworządność i polską demokrację, uderzono w sposób nieliczący się z konstytucją i z prawem – powiedział Jarosław Kaczyński i dodał, że media publiczne, „Polskie Radio, telewizję i PAP przejęto po prostu siłą, bez podstaw prawnych”.