Autor "100 konkretów KO" awansuje na szefa superresortu. Tak potoczyła się kariera Andrzeja Domańskiego!

Ekonomista od lat związany z liberałami

Andrzej Domański nie był szerzej znany do momentu, gdy został ministrem finansów 13 grudnia 2023 r. i szybko stał się kluczową postacią w koalicji rządowej. Polityk ten urodził się w 1981 r. w Krakowie i tam też ukończył Uniwersytet Ekonomiczny. Przez 14 lat Domański był analitykiem rynku kapitałowego, zarządcą funduszy, dyrektorem inwestycyjnym i członkiem zarządu w instytucjach takich jak Noble Funds TFI czy Eques Investment. Obecny szef resortu finansów wykładał na Uczelni Łazarskiego i SWPS.

Z polityką Andrzej Domański związany jest od wczesnych lat, ponieważ działał w młodzieżówce Unii Wolności. Później wstąpił do PO, gdzie był wiceprezesem i głównym ekonomistą Instytutu Obywatelskiego. Oprócz ekonomii i polityki jego pasją jest kolarstwo. - To wbrew pozorom sport drużynowy. Tam wszyscy ciężko pracują na lidera - mówił nam Andrzej Domański tuż przed wyborami parlamentarnymi. Jego największy wyczyn? Pokonał rowerem trasę Warszawa – Sopot w 14 godzin.

Technokrata na straży budżetu

W 2019 roku kandydował po raz pierwszy do Sejmu, ale bezskutecznie. Dopiero w 2023 r. zdobył mandat posła z listy KO (zdobył 6848 głosów). Domański był autorem programu ekonomicznego czyli „100 konkretów na 100 dni” i to on wymyślił (a później wprowadził) „babciowe” - świadczenie (1500 zł) dla matek małych dzieci. Jego wkład w program wyborczy oraz kariera ekonomisty sprawiły, że pomimo braku doświadczenia na stanowiskach publicznych, Donald Tusk zdecydował się powierzyć mu sprawy finansów naszego kraju. - Andrzej Domański - człowiek, który pilnuje żelaznej logiki. Z nim jestem spokojny o gospodarkę – tak zachwalał nowego ministra finansów szef koalicyjnego rządu.

Jak jest dziś odbierany minister finansów? - Minister Andrzej Domański przez ostatnie 1,5 roku pracy w rządzie w praktyce swojego działania pokazał, że potrafi nie tylko być "strażnikiem" finansów publicznych, ale patrzeć szerzej na potrzeby całej gospodarki. Bardzo dobrze sprawdziłby się jako osoba mocniej wspierająca rozwój gospodarczy w Polsce - zaznacza w rozmowie z "Super Expressem" senator KO Krzysztof Kwiatkowski. – Andrzej dał się poznać jako technokrata, który ucina zapędy koalicjantów na kolejne wydatki i obietnice wyborcze. Takiej osoby potrzebowaliśmy do pilnowania budżetu z rekordowym deficytem, odziedziczonym po PiS – mówi nam z kolei inny polityk KO chcący zachować anonimowość.

„Super Express” pomaga premierowi w rekonstrukcji rządu! Oceniliśmy ekipę Tuska

Domański szefem superresortu

Pozycja Domańskiego w rządzie się umacnia. To on zatwierdza obecne plany deregulacji, wydatki na obronność i decyduje o polityce celnej w odpowiedzi na cła Donalda Trumpa (79 l.). Zaś już od kilku miesięcy słychać o pomysłach stworzenia gospodarczego superresortu. Decyzja w tej sprawie zapadnie na dniach, gdyż mamy poznać plany rekonstrukcji rządu. Połączyć mogą się ministerstwa finansów oraz rozwoju i technologii, ale mówi się też o możliwym połączeniu kompetencji resortów przemysłu i aktywów państwowych. Niezależnie od ostatecznej konfiguracji, nowym ministerstwem pokierować ma Domański. - Andrzej otrzyma super władzę, jego wpływy w rządzie bardzo rosną, a Tusk ma do niego pełne zaufanie – tłumaczy nam jeden z polityków KO.

Skoro zaufany człowiek premiera Tuska ma decydować o grubości naszych portfeli, sprawdziliśmy jego majątek. W oświadczeniu za rok 2024 podał, że ma milion złotych oszczędności (w PLN i obcych walutach), a także 830 tys. zł w papierach wartościowych. Andrzej Domański ma duże mieszkanie (ponad 100 mkw.), szacowane na 2,5 mln zł oraz mniejsze (40 mkw.), wycenione na 663 tys. zł. W minionym roku zarobił m.in. na GPW (5 tys. zł), w resorcie finansów i jako poseł (w sumie 252 tys. zł), a także miał 43 tys. zł z najmu mieszkania. Minister finansów wykazał ponadto 1,7 mln zł w funduszach inwestycyjnych oraz 58 tys. zł otrzymane od banku za rozliczenie kredytu. Co ciekawe, w oświadczeniu minister finansów nie wykazał samochodu. Jest współwłaścicielem kolarzówki Colnago CX Zero 2018, której cena katalogowa to prawie 20 tys. zł.

