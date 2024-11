Kaczyński przerywa milczenie. Nie dał rady już tak dłużej

Niewiarygodne doniesienia o Sikorskim. To ON stoi za jego zaistnieniem w prezydenckiej grze?! W mediach aż huczy!

W środę Trybunał Konstytucyjny orzekł, że uchwała o powołaniu komisji ds. wyborów korespondencyjnych z 2020 roku jest sprzeczna z konstytucją. To już kolejny raz, kiedy TK ocenia sejmowe komisje śledcze jako nielegalne. „Te komisje to jedna wielka patologia” – stwierdził prezes PiS. Nie krył swojego zdania na temat działania komisji, które, jego zdaniem, przekraczają swoje kompetencje.

Ziobro gra na czas? Będzie przymusowo doprowadzony przed komisję!

Jarosław Kaczyński wyraził swoje wątpliwości co do intencji stojących za działaniami komisji, które oskarżyły czołowych polityków PiS, w tym jego samego oraz Mateusza Morawieckiego, o nieprawidłowości w organizacji wyborów korespondencyjnych. Szef PiS odrzucił sugestie, jakoby jego ugrupowanie miało cokolwiek do ukrycia. „Nie obawiamy się niczego” – oświadczył, dodając, że PiS opiera się na legalności działania Trybunału i uznaje jego wyroki za wiążące.

Komisja śledcza ds. wyborów korespondencyjnych – finał raportu i zawiadomienia do prokuratury

Komisja śledcza ds. wyborów korespondencyjnych, badająca legalność i zasadność wyborów planowanych na maj 2020 roku, zakończyła swoje prace, kierując zawiadomienia do prokuratury przeciwko kluczowym politykom PiS. Wśród nich znaleźli się m.in. Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki i Elżbieta Witek. Według raportu końcowego, ówczesne władze dążyły do przeprowadzenia wyborów w formie korespondencyjnej, by ułatwić reelekcję prezydenta Andrzeja Dudy.

Ostatecznie wybory, z powodu epidemii COVID-19, odbyły się 28 czerwca w tradycyjnej formie. Wybory korespondencyjne z 10 maja 2020 r. zostały odwołane, a decyzję premiera Morawieckiego związaną z przygotowaniem głosowania uznano za naruszającą prawo.

„Nie jesteśmy ponad prawem” – Kaczyński o bojkotowaniu komisji

Kaczyński odniósł się także do zarzutów o bojkotowanie przez PiS sejmowych komisji śledczych. W jego ocenie działania tych komisji są nie tylko nielegalne, ale także politycznie motywowane. „Komisje te są uznawane przez TK za nielegalne, a my uznajemy Trybunał” – zaznaczył prezes PiS, przypominając, że jego ugrupowanie stoi na straży prawa, ale odrzuca działania, które jego zdaniem są sprzeczne z konstytucją.

Wśród komisji, które wzbudziły wątpliwości, znalazły się nie tylko te ds. wyborów korespondencyjnych, ale także ds. Pegasusa oraz tzw. afery wizowej. Sprawa dotycząca tej ostatniej jest nadal rozpatrywana przez TK.

Poniżej galeria zdjęć Kaczyńskiego. Zapraszamy!

Express Biedrzyckiej - WSTĘP 8.11.2024 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.