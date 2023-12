Kaczyński powinien iść na emeryturę? Polacy nie mają wątpliwości

Politolog ostro o działaniach rządu ws. mediów. Prezydent wchodzi do gry!

Jarosław Kaczyński wciąż wydaje się być rozgoryczony faktem, że Prawo i Sprawiedliwość straciło władzę. Najbardziej wymowne słowa padły w Sejmie, gdy prezes Prawa i Sprawiedliwości nazwał Donalda Tuska "niemieckim agentem". To również szef największej partii opozycyjnej zarządził, by politycy jego ugrupowania bronili mediów publicznych przed nowymi władzami. Polacy nie mają jednak większych wątpliwości, że Jarosław Kaczyński powinien już odejść na emeryturę. Uważa tak ponad 50 procent pytanych - wynika z sondażu United Survyes dla Wirtualnej Polski. Jednak dla prezesa PiS jeszcze bardziej niepokojące wydają się być wyniki sondażu przeprowadzonego wśród jego wyborców. Jak bowiem wynika z badania, aż 25 procent głosujących na PiS i Konfederację uważa, że Jarosław Kaczyński powinien oddać już władzę w partii i przejść na emeryturę. Przypomnijmy, że już w przyszłym roku w Polsce odbędą się wybory samorządowe oraz do europarlamentu. Z kolei w 2025 roku Polacy wybiorą prezydenta.

Poniżej zobaczycie galerię z protestu pod TVP:

