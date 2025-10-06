Kaczyński ostro o Merkel! "Polityczna Mutti i promotorka kariery Tuska". Dalej jest tylko mocniej

Angela Merkel udzieliła wywiadu, który narobił zamieszania.

Była kanclerz wyznała, że kraje bałtyckie, a w tym Polska, sprzeciwiały się nowym formatom rozmów z Rosją przed 2022 rokiem.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński ostro skrytykował te słowa, oskarżając Merkel o kuriozalną argumentację, wspomniał też o Donaldzie Tusku.

Najświeższy wywiad z Angelą Merkel narobił zamieszania. Poszło o słowa na temat relacji z Rosją. Była kanclerz Niemiec wróciła do sytuacji sprzed 2022 roku i relacji Europy z Rosją. Jak przyznała: - Chciałam nowego formatu, w którym moglibyśmy rozmawiać bezpośrednio z Putinem jako Unia Europejska. Niektórzy tego nie popierali. Były to przede wszystkim państwa bałtyckie, ale Polska również była temu przeciwna. Potem ustąpiłem ze stanowiska, a następnie rozpoczęła się agresja Putina - przekonywała.

Wypowiedź ta wywołała poruszenie, tym bardziej, że dziennik „Bild” interpretując jej wypowiedzi. Faktem jest, że wybuchło zamieszanie. Do słów byłej kanclerz odniósł się m.in. polityk PiS Adam Bielan, ale też Jarosław Kaczyński! Prezes nie przebierał w słowach i ostro skomentował postawę Angeli Merkel. Kaczyński na portalu X opublikował mocny wpis:

Polityczna Mutti i promotorka kariery Tuska oskarża Polskę i kraje bałtyckie, że przyczyniły się do wojny na Ukrainie, bo nie dążyły do ocieplenia relacji z Rosją... Kuriozalna argumentacja, kłamliwie przypisująca odpowiedzialność za wojnę tym, którzy przestrzegali przed imperialnymi zapędami Putina. Szkoda, że nawet po upływie czasu była kanclerz nie potrafi przyznać, że wojna na Ukrainie jest prowadzona m.in. za niemieckie pieniądze, które trafiały do Moskwy gazociągami NordStream. Czy Tusk zdecyduje się sprostować swoją polityczną przyjaciółkę? - zapytał prezes.

Przypomnijmy, że Angela Merkel była kanclerzem Niemiec od listopada 2005 roku do grudnia 2021 roku. W 2024 ukazały się jej wspomnienia zatytułowane „Wolność. Wspomnienia 1954-2021”. Obecnie jest na emeryturze, ale polityczka zabiera głos w publicznych debatach i komentuje obecną polityczną rzeczywistość.