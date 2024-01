i Autor: Jacek Domiński/ Reporter Kaczyński odwiedził więzienie Wąsika! Musiał sprawdzić jego stan zdrowia

"polecenie od żony"

Prezes PiS Jarosław Kaczyński udał się w piątek do więzienia w Przytułach Starych koło Ostrołęki, gdzie przebywa obecnie Maciej Wąsik. Poprosiła go o to żona polityka, Roma Wąsik. Niestety, ze względu na przepisy, prezesowi PiS nie udało się porozmawiać z osadzonym. – Nie dałem rady nic zrobić, bo przepisy są jednoznaczne – stwierdził Kaczyński.