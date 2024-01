Znamy przyszłość Kaczyńskiego w PiS! Kuzyn prezesa ujawnia całą prawdę

W PiS rośnie niechęć do Andrzeja Dudy? Prezydent na cenzurowanym!

Toczy się dyskusja czy Jarosław Kaczyński powinien przejść na polityczną emeryturę. Prezes PiS w końcówce ubiegłego roku przyznawał już, że w 2024r. przestanie pełnić funkcję prezesa partii. – Moja kadencja jako prezesa PiS upływa w 2024 r., jeszcze przed wyborami prezydenckimi. Nastąpi wtedy wybór nowego szefa partii. Jeżeli nie będzie nadzwyczajnych wydarzeń, to tak zostanie to przeprowadzone. Kongres PiS zadecyduje, kto ma być nowym szefem – mówił Kaczyński.

Jasnowidz Jackowski zobaczył jaka przyszłość czeka Kaczyńskiego. Dosadne dwa zdania Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

– W PiS musi rozpocząć się proces sukcesji. Prezes Jarosław Kaczyński musi oddawać władzę w partii. Partia nie może być oparta tylko o Kaczyńskiego, czyli jednego, starzejącego się człowieka. Nie możemy stać się partią geriatryczno – kanapową – mówił po przegranej przez PiS wyborach poseł PiS Jan Krzysztof Ardanowski w rozmowie z „Super Expressem”.

Poniżej galeria zdjęć, jak żyje na co dzień Jarosław Kaczyński:

Prezes PiS co prawda, nie zapowiedział jeszcze, kiedy zamierza odejść z polityki, ale to bardzo możliwy scenariusz, bo polityk skończył już 74 lata i może zwyczajnie nie mieć sił na politykę, mimo że, jak wiadomo, jest ona jego wielką pasją. Zapytaliśmy o to kuzyna Jarosława Kaczyńskiego, Jana Marię Tomaszewskiego.

– Nie powinien Jarek odchodzić z funkcji prezesa PiS w takiej sytuacji, jaka jest w kraju. Do czasu aż skończy się ten cały bałagan w Polsce. Na pewno nie powinien przechodzić na polityczna emeryturę w najbliższych latach – przyznaje w rozmowie z nami brat cioteczny Kaczyńskiego.