Nieobecność Jarosława Kaczyńskiego podczas głosowania nad wotum zaufania

W środę (11 czerwca), podczas głosowania nad wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska, na sali sejmowej zabrakło kilku posłów, w tym Jarosława Kaczyńskiego. Nieobecność prezesa Prawa i Sprawiedliwości wzbudziła zainteresowanie mediów i opinii publicznej. Jarosław Kaczyński, znany z regularnego uczestnictwa w ważnych głosowaniach, tym razem nie oddał głosu w sprawie przyszłości rządu Donalda Tuska. Fakt ten wywołał spekulacje na temat przyczyn absencji lidera PiS.

Wyjaśnienie nieobecności przez Jarosława Kaczyńskiego

Jarosław Kaczyński szybko odniósł się do spekulacji dotyczących jego nieobecności. W krótkiej rozmowie z dziennikarzami w Sejmie wyjaśnił, że powodem był wcześniej zaplanowane spotkanie. "Byłem umówiony z prezydentem elektem. A to miało być o drugiej, o drugiej bym był, ale to niestety było dużo później, dlatego jednak nie mogłem" - tłumaczył Kaczyński. Dodał również, że nie słyszał przebiegu debaty, ale zna opinie innych na ten temat. Wyjaśnienie Jarosława Kaczyńskiego rzuca światło na powód jego absencji podczas ważnego głosowania nad wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska.

Treść rozmowy Kaczyńskiego z Karolem Nawrockim

Dziennikarze dopytywali Jarosława Kaczyńskiego o szczegóły spotkania z prezydentem elektem Karolem Nawrockim. Kaczyński odpowiedział, że rozmowa dotyczyła bieżących spraw. "Pytany, o czym rozmawiał, odparł, że o tym, co trzeba dalej zrobić." - relacjonował lider PiS. Spotkanie Kaczyńskiego z Nawrockim odbyło się w czasie, gdy ważyły się losy rządu Donalda Tuska.

Wynik głosowania nad wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska

Ostatecznie, rząd Donalda Tuska uzyskał wotum zaufania. Za udzieleniem wotum zaufania głosowało 241 posłów, przeciw było 210, nikt nie wstrzymał się od głosu. Przeciwko udzieleniu wotum zaufania gabinetowi Donalda Tuska głosowało 182 posłów klubu PiS (7 posłów nie brało udziału w głosowaniu). Wynik głosowania oznacza, że rząd Donalda Tuska może kontynuować swoją działalność.

