Kaczyński komentuje hit sieci. "Sprawy dyskretne"

Informacje o tym, że Jarosław Kaczyński ma wrócić do rządu, zaczęły krążyć od wielu tygodni. Powrót prezesa PiS do siedziby KPRM oznacza również dymisje dotychczasowych wicepremierów: Henryka Kowalczyka, Piotra Glińskiego, Mariusza Błaszczaka i Jacka Sasina. We wtorek, 27 czerwca odbyło się pierwsze posiedzenie rządu z nowym wicepremierem. Z pewnością zostanie ono zapamiętane na długo, ponieważ Jarosław Kaczyński usiadł tuż obok Mateusza Morawieckiego. Dla polityków opozycji zdjęcie z posiedzenia rządu stało się obiektem żartów i kpin. O tę sytuację został również zapytany prezes PiS. - Moje stosunki z Mateuszem Morawieckim są naprawdę dobre i takie sprawy ustalamy między sobą. Traktujemy to jako sprawy dyskretne - powiedział dziennikarzom Jarosław Kaczyński. Głos w tej sprawie zabrał również rzecznik rządu. - Bardzo dobrze, jeśli opozycji to przeszkadza to mnie cieszy, a nawet bawi, bo jeżeli to główny temat dla opozycji to znaczy, że żyjemy w szczęśliwych czasach - ocenił na antenie Polsat News.

