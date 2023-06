Nietypowe zdjęcie z posiedzenia rządu. Gdzie jest Kaczyński?

Na wtorkowym posiedzeniu rządu dyskutowano m.in. o projekcie podwyższenia 500 plus o 300 złotych. Jednak nie to najbardziej przyciągnęło uwagę internautów, polityków. Tuż po spotkaniu na oficjalnym profilu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów umieszczono kilka zdjęć. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Jarosław Kaczyński siedzi tuż obok Mateusza Morawieckiego, wicepremier obok premiera. - No i Morawiecki został współPremierem. Tak ośmieszyć własnego Premiera RP, to potrafi tylko Kaczyński - napisała na Twitterze Katarzyna Lubnauer.

📸 Posiedzenie #RadaMinistrów odwiedzili niezwykli goście - na swoich miejscach w sali obrad premierzy @MorawieckiM, Jarosław Kaczyński oraz ministrowie zastali dzieci, które są głównymi odbiorcami programu #Rodzina800plus.Po wizycie najmłodszych rząd zajął się między innymi… pic.twitter.com/tS8yi1ZXrw— Kancelaria Premiera (@PremierRP) June 27, 2023