Kaczyński grzmi o działaniach rządu: operacja pacyfikacyjna

We wtorkowe popołudnie 9 lipca Jarosław Kaczyński oraz politycy Prawa i Sprawiedliwości wzięli udział w proteście w obronie księdza Michała Olszewskiego. - To, co się tutaj dzieje to jest operacja pacyfikacyjna i musimy jej położyć kres - powiedział Kaczyński. Dodał, że gotów jest nawet współpracować z instytucjami międzynarodowymi zajmującymi się torturami, „chociaż żeśmy tego nie chcieli". - Musimy doprowadzić do tego, by to zostało zatrzymane - podkreślił. Kaczyński powiedział też, że konieczne jest stworzenie systemu ochrony wyborów, bo dopiero wtedy jego ugrupowanie będzie mogło wygrać wybory prezydenckie. Jak podkreślił, jeśli władza jest zdolna do tortur, to tym bardziej jest zdolna do fałszowania wyborów. - Musimy stworzyć wielką osłonę tych wyborów. Naprawdę zaangażować w to dziesiątki, może więcej niż dziesiątki tysięcy ludzi. Dopiero wtedy będziemy mieli szansę na to, żeby wygrać wybory prezydenckie i od tego momentu ponownie zacząć zmieniać Polskę - powiedział lider PiS.

Za co ksiądz Michał Olszewski trafił do aresztu?

Duchowny i przedstawiciel Fundacji Profeto jest jednym z dziesięciu podejrzanych w śledztwie Prokuratury Krajowej, które dotyczy wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości. Obecnie przebywa w areszcie. Tygodnik "Sieci" opublikował jego list, w którym ksiądz ujawnił okoliczności swojego zatrzymania. Z relacji tej wynika, że był on poniżany, odmawiano mu wody oraz skorzystania z toalety. Ministerstwo Sprawiedliwości - w odpowiedzi na artykuł tygodnika "Sieci" - podkreśliło, że zatrzymanie podejrzanego przebiegło zgodnie z obowiązującymi przepisami.