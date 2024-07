Dudek wskazuje poważny problem Jarosława Kaczyńskiego. Nie chodzi o Małopolskę

Jarosław Kaczyński zdecydowanie jest jednym z najważniejszych osób na polskiej scenie politycznej. W trakcie swojej wieloletniej kariery spotkał się już z wieloma problemami i trudnościami. Obecnie zaś zmaga się z "buntem w Małopolsce".

- Oczywiście, że tak. Gdyby nie stracił, to nie byłoby tej sytuacji. Ale proszę uwzględnić, że PiS po ośmiu latach straciło władzę, kiedy prezes ich przekonywał, że tę władzę utrzymają. To było potężnym wstrząsem. Jak na skalę tego wstrząsu, to PiS się trzyma znakomicie, czego dowodem są wyniki kolejnych wyborów samorządowych i do Parlamentu Europejskiego. Natomiast to, z czym sobie prezes nie poradził, to jest eksplozja lokalnych ambicji, które wyszły najpierw na Podlasiu, a teraz w Małopolsce. W tym sensie ma problem. Ale on takich buntów miał już w przeszłości sporo. I dopóki np. Beata Szydło, która stoi za buntem w Małopolsce, otwarcie publicznie nie zaatakuje Kaczyńskiego, jest to ciągle kryzys o ograniczonym zasięgu. To przecież jej ludzie zbuntowali się przeciwko Ryszardowi Terleckiemu i jego kandydatowi Łukaszowi Kmicie na marszałka województwa - mówił prof. Antoni Dudek w rozmowie z Wirtualną Polską.

Zdaniem politologa, Jarosław Kaczyński osiągnął mistrzostwo w równoważeniu różnych frakcji i grup.

- Teraz mu się to trochę wyrwało spod kontroli. Ale to jeszcze nie jest taka faza, jak niektórzy przeciwnicy PiS-u rozumują w kategoriach myślenia życzeniowego, że to się zaraz rozleci, wszyscy wszystkich zaraz powyklinają i rozejdą i PiS zniknie jak sen złoty. Tak nie będzie. Będą różne spory i konflikty, ale w Platformie Obywatelskiej przez 8 lat jej bycia w opozycji też się różne rzeczy działy, a mimo to Platforma przetrwała, chociaż była znacznie mniej spójna niż Prawo i Sprawiedliwość - ocenił ekspert.

Prof. Antoni Dudek podkreślił, że podczas przyszłorocznego kongresu PiS-u okaże, czy ktokolwiek wystąpi przeciw niemu. Wskazał też inny problem, z którym musi się uporać Jarosław Kaczyński.

- W najbliższym czasie istotna będzie też przede wszystkim decyzja, kogo Kaczyński wystawi na prezydenta. To jest dzisiaj dla niego największy problem. Nie bunt w Małopolsce, tylko znalezienie takiego kandydata, który co najmniej wejdzie do drugiej tury wyborów prezydenckich. To wbrew pozorom nie jest prosta sprawa. Po tym, jak zdezawuował już publicznie Morawieckiego, Szydło i Witek, którzy się wydawali takimi kandydatami, prezesowi lista potencjalnych kandydatów się skurczyła do wąskiej grupy młodych działaczy. Wylansowanie kogoś takiego nie będzie takie proste - skwitował politolog.

