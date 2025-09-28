Pomysł Jarosława Kaczyńskiego dotyczący przeniesienia rosyjskiej ambasady w Warszawie jest nierealny, ponieważ jej lokalizacja w prestiżowej części miasta jest wynikiem historycznych ustaleń z czasów, gdy Polska była "kolonią sowiecką".

O co dokładnie chodziło Jarosławowi Kaczyńskiemu, prezesowi Prawa i Sprawiedliwości? Czy pomysł przeniesienia rosyjskiej ambasady w inne miejsce Warszawy albo w ogóle usytuowanie jej poza stolicą Polskie jest w ogóle możliwe? Ambasada Rosji w Warszawie faktycznie znajduje się w ciekawej lokalizacji. W swojej okolicy ma Belweder, Ministerstwo Obrony Narodowej i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. - To szalenie prestiżowa część Warszawy. Sama ambasada jest monumentalna - zauważa prof. Antoni Dudek w jednym z odcinków programu "Dudek o polityce" emitowanym na kanale "Super Expressu" na YouTube.

I wyjaśnia: - Rosjanie nie przypadkiem wybrali sobie to miejsce na ambasadę po drugiej wojnie światowej, kiedy Polska była w praktyce kolonią sowiecką. I to zostało odziedziczone przez Rzeczpospolitą już niepodległą.

Dudek ostro o wojnie i Kaczyńskim

Według prof. Antoniego Dudka łatwiej byłoby wyburzyć centrum Warszawy niż wykurzyć Rosję z budynku ambasady. - Prezes Kaczyński nie mówi, jak to jest delikatna relacja w sprawach międzypaństwowych - podkreśla prof. Antoni Dudek.

Jego zdaniem jedynym sposobem na przeniesienie ambasady Rosji w Polsce byłoby zerwanie z tym krajem stosunków dyplomatycznych. Wówczas Rosjanie zajęliby naszą ambasadę w Rosji, a my ich w Polsce. Rosja nie jest przeciętnym najemcą budynku. Bez jej zgody nie ma mowy o tym, aby zmienić lokalizację ambasady Rosji w Polsce.

- Postawmy sprawę jasno. Prezes Kaczyński robi sobie jaja z Polaków. Taka jest prawda - kwituje prof. Antoni Dudek.

I stwierdza, że - jest to propozycja świadcząca o stanie umysłu prezesa Kaczyńskiego, który jest politykiem nieodpowiedzialnym. - Jarosław Kaczyński takimi pomysłami pcha Polskę ku wojnie z Rosją. To trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie - podkreśla prof. Antoni Dudek w programie "Dudek o polityce".

