Kaczyński "pcha nas ku wojnie z Rosją"?! "Robi sobie jaja z Polaków"

Agnieszka Grotek
Agnieszka Grotek
2025-09-28 21:29

Prawo i Sprawiedliwość złożyła projekt ustawy zakładającej przeniesienie ambasady Rosji w Warszawie w inne miejsce. Według Jarosława Kaczyńskiego obecnie znajduje się ona zbyt blisko ważnych rządowych budynków. Czy jest to możliwe? Prof. Antoni Dudek ostro komentuje pomysł prezesa PiS.

Jarosław Kaczyński. Sejmowa komisja śledcza w sprawie Pegasusa

i

Autor: Artur Hojny/SUPER EXPRESS Jarosław Kaczyński. Sejmowa komisja śledcza w sprawie Pegasusa
  • Pomysł Jarosława Kaczyńskiego dotyczący przeniesienia rosyjskiej ambasady w Warszawie jest nierealny, ponieważ jej lokalizacja w prestiżowej części miasta jest wynikiem historycznych ustaleń z czasów, gdy Polska była "kolonią sowiecką".
  • Według prof. Antoniego Dudka, zmiana lokalizacji ambasady Rosji w Polsce bez jej zgody jest niemożliwa i wymagałaby zerwania stosunków dyplomatycznych, co wiązałoby się z konsekwencjami dla polskiej ambasady w Rosji.
  • Profesor Dudek krytycznie ocenia propozycję Kaczyńskiego, nazywając ją "robieniem sobie jaj z Polaków" i wskazując, że świadczy ona o "nieodpowiedzialności prezesa PiS".
  • Dudek ostrzega, że tego typu pomysły mogą "pchać Polskę ku wojnie z Rosją", co podkreśla powagę sytuacji i brak dyplomatycznego podejścia w wypowiedziach Kaczyńskiego.

O co dokładnie chodziło Jarosławowi Kaczyńskiemu, prezesowi Prawa i Sprawiedliwości? Czy pomysł przeniesienia rosyjskiej ambasady w inne miejsce Warszawy albo w ogóle usytuowanie jej poza stolicą Polskie jest w ogóle możliwe? Ambasada Rosji w Warszawie faktycznie znajduje się w ciekawej lokalizacji. W swojej okolicy ma Belweder, Ministerstwo Obrony Narodowej i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. - To szalenie prestiżowa część Warszawy. Sama ambasada jest monumentalna - zauważa prof. Antoni Dudek w jednym z odcinków programu "Dudek o polityce" emitowanym na kanale "Super Expressu" na YouTube.

I wyjaśnia: - Rosjanie nie przypadkiem wybrali sobie to miejsce na ambasadę po drugiej wojnie światowej, kiedy Polska była w praktyce kolonią sowiecką. I to zostało odziedziczone przez Rzeczpospolitą już niepodległą.

Dudek ostro o wojnie i Kaczyńskim

Według prof. Antoniego Dudka łatwiej byłoby wyburzyć centrum Warszawy niż wykurzyć Rosję z budynku ambasady. - Prezes Kaczyński nie mówi, jak to jest delikatna relacja w sprawach międzypaństwowych - podkreśla prof. Antoni Dudek.

Jego zdaniem jedynym sposobem na przeniesienie ambasady Rosji w Polsce byłoby zerwanie z tym krajem stosunków dyplomatycznych. Wówczas Rosjanie zajęliby naszą ambasadę w Rosji, a my ich w Polsce. Rosja nie jest przeciętnym najemcą budynku. Bez jej zgody nie ma mowy o tym, aby zmienić lokalizację ambasady Rosji w Polsce.

- Postawmy sprawę jasno. Prezes Kaczyński robi sobie jaja z Polaków. Taka jest prawda - kwituje prof. Antoni Dudek.

I stwierdza, że - jest to propozycja świadcząca o stanie umysłu prezesa Kaczyńskiego, który jest politykiem nieodpowiedzialnym. - Jarosław Kaczyński takimi pomysłami pcha Polskę ku wojnie z Rosją. To trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie - podkreśla prof. Antoni Dudek w programie "Dudek o polityce".

short ambasada
Przeczytaj także:
Polska ambasada uszkodzona w rosyjskim ataku na Kijów! "Pocisk przebił dach"
Polityka SE Google News
Quiz Sprawdź swoją wiedzę na temat PiS!
Pytanie 1 z 14
Kto założył partię Prawo i Sprawiedliwość?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JAROSŁAW KACZYŃSKI