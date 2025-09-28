Polska ambasada uszkodzona w rosyjskim ataku na Kijów! "Pocisk przebił dach"

Jak poinformował rzecznik MSZ Paweł Wroński, budynek polskiej ambasady w KIjowie został uszkodzony w trakcie ataku Rosji na Kijów. Pocisk, lub jego element miał przebić dach. Jak jednak dodał, nikomu się nic nie stało.

  • W wyniku rosyjskiego ataku na Ukrainę doszło do uszkodzenia polskiej ambasady w Kijowie -
  • Pocisk uszkodził dach i wylądował w pomieszczeniu kuchennym, w polskiej ambasadzie nie ma ofiar
  • W rosyjskich atakach zginęły przynajmniej cztery osoby

Polska ambasada w Kijowie uszkodzona w trakcie rosyjskiego ataku

W wyniku intensywnego ataku rakietowego i dronowego Rosji na Ukrainę, polska placówka dyplomatyczna w Kijowie została uszkodzona. Informację tę przekazał Paweł Wroński, rzecznik MSZ, w rozmowie z Polsat News. 

- Pocisk, lub element pocisku przebił dach [...] To pocisk małokalibrowy, przebił sufit, wylądował w pomieszczeniu kuchennym, na szczęście nic się nie stało - poinformował Wroński.

Z relacji rzecznika MSZ wynika, że pocisk był małokalibrowy i uszkodził sufit, lądując w pomieszczeniu kuchennym. Na szczęście, w wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń.

- Na miejscu są przedstawiciele naszej ambasady, którzy przygotowali dokumentację, która zostanie przedstawiona ministerstwu – dodał Wroński. Zapewnił również, że placówka będzie kontynuowała swoją działalność niezależnie od okoliczności. 

Nocny atak Rosji na Ukrainę. 4 osoby nie żyją

Jak podają ukraińskie media, w nocy z soboty na niedzielę rosyjskie wojska przeprowadziły zmasowany atak rakietowy i dronowy na liczne cele w całym kraju. Użyto m.in. dronów typu Shahed i pocisków manewrujących.

Władze obwodu kijowskiego informowały o licznych pożarach budynków prywatnych, publicznych oraz przemysłowych. Atakowane były również cele w innych regionach Ukrainy, takich jak Zaporoże i Chmielnicki. W Kijowie zniszczony został pięciopiętrowy blok, czy budynek Instytutu Kardiologii.

W wyniku 12-godzinnego ataku zginęły przynajmniej cztery osoby, w tym 12-letnia dziewczynka. Jak podał Wołodymyr Zełenski, w calym kraju rannych zostało przynajmniej 40 osób.

