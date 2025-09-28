W wyniku rosyjskiego ataku na Ukrainę doszło do uszkodzenia polskiej ambasady w Kijowie -

Pocisk uszkodził dach i wylądował w pomieszczeniu kuchennym, w polskiej ambasadzie nie ma ofiar

W rosyjskich atakach zginęły przynajmniej cztery osoby

Polska ambasada w Kijowie uszkodzona w trakcie rosyjskiego ataku

W wyniku intensywnego ataku rakietowego i dronowego Rosji na Ukrainę, polska placówka dyplomatyczna w Kijowie została uszkodzona. Informację tę przekazał Paweł Wroński, rzecznik MSZ, w rozmowie z Polsat News.

- Pocisk, lub element pocisku przebił dach [...] To pocisk małokalibrowy, przebił sufit, wylądował w pomieszczeniu kuchennym, na szczęście nic się nie stało - poinformował Wroński.

Z relacji rzecznika MSZ wynika, że pocisk był małokalibrowy i uszkodził sufit, lądując w pomieszczeniu kuchennym. Na szczęście, w wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń.

- Na miejscu są przedstawiciele naszej ambasady, którzy przygotowali dokumentację, która zostanie przedstawiona ministerstwu – dodał Wroński. Zapewnił również, że placówka będzie kontynuowała swoją działalność niezależnie od okoliczności.

Nocny atak Rosji na Ukrainę. 4 osoby nie żyją

Jak podają ukraińskie media, w nocy z soboty na niedzielę rosyjskie wojska przeprowadziły zmasowany atak rakietowy i dronowy na liczne cele w całym kraju. Użyto m.in. dronów typu Shahed i pocisków manewrujących.

Władze obwodu kijowskiego informowały o licznych pożarach budynków prywatnych, publicznych oraz przemysłowych. Atakowane były również cele w innych regionach Ukrainy, takich jak Zaporoże i Chmielnicki. W Kijowie zniszczony został pięciopiętrowy blok, czy budynek Instytutu Kardiologii.

W wyniku 12-godzinnego ataku zginęły przynajmniej cztery osoby, w tym 12-letnia dziewczynka. Jak podał Wołodymyr Zełenski, w calym kraju rannych zostało przynajmniej 40 osób.

ROSJA POZWALA SOBIE NA CORAZ WIĘCEJ. GDZIE SIĘ ZATRZYMA? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.