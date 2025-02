Joanna Senyszyn stroi się na wybory. Kupiła czerwoną bieliznę [ZDJĘCIA]

Prezes wchodzi do gry

Manicure w jednym zakładzie od 30 lat

Była posłanka odwiedziła zakład w którym poddała się zabiegom upiększającym, m.in. manicure. – Chodzę tam regularnie od trzydziestu lat, bo trzeba o siebie dbać w każdym wieku – powiedziała nam Joanna Senyszyn.

Tego nie wiedziałeś o Joannie Senyszyn! Na co dzień tego nie robi, ale się zmusiła

Później polityczka udała się do sklepu z bielizną, które również odwiedza od dawna. – Zawsze kupuję tu coś dobrego. Lubię bieliznę czarną, czerwoną i granatową. Bielizna to taka sama część garderoby jak każda inna i czasami trzeba kupić coś nowego. Zresztą kobieta czuje się lepiej, gdy ma na sobie ładną bieliznę. Wybrałam tym razem czerwoną, bo ten kolor emanuje energią i dodaje pewności siebie, co jest potrzebne w kampanii wyborczej! Ktoś musi wierzyć w zwycięstwo, a zwłaszcza sami kandydaci – zaznacza Joanna Senyszyn.

Prezydentka nie będzie długopisem

Była posłanka Lewicy ogłosiła start w wyborach prezydenckich podkreślając, że Polska potrzebuje "kobiety, która nikomu się nie kłania i nie będzie niczyim długopisem". Opublikowała w mediach społecznościowych informację, w której wyjaśniła, że konieczna jest zmiana władzy i wprowadzenie na najwyższy urząd w Polsce osoby, która będzie reprezentować wartości tolerancji, sprawiedliwości i szacunku.

