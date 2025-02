Jacek Ozdoba ostro: "Trzaskowski i Tusk będą przyjmowali imigrantów"

"SE": Rozliczenia mocno przyspieszyły. Na polityków PiS padł blady strach?

Jacek Ozdoba: Trzeba zdawać sobie sprawę, że działania nielegalnej prokuratury są przestępcze, a po drugie zaczynamy wchodzić w scenariusz „dajcie mi polityka opozycji, a znajdzie się paragraf”. To umotywowane politycznie działania

Jakbyśmy nie tłumaczyli motywacji władzy i prokuratury to finał może być taki, że ktoś trafi za kratki. W sprawie Funduszu Sprawiedliwości jest akt oskarżenia.

Oczywiście, ale sprawy Funduszu Sprawiedliwości, czy dwóch wież to czysto polityczne kwestie. Jeżeli chodzi o fundusz mieliśmy do czynienia ze znęcaniem się nad urzędniczkami, nad księdzem, z zaginięciem nagrań na stacji benzynowej. Mocno naciągane są tam zarzuty o zorganizowanej grupie przestępczej. A jeżeli prawdą jest, że do dwóch wież oddelegowana jest prokurator Ewa Wrzosek to mamy do czynienia z polityczną motywacją.

Tych spraw, jak pan zauważył jest naprawdę dużo. Śledztwo w sprawie Morawieckiego, dwóch wież, immunitety mają stracić Mariusz Błaszczak, Jacek Sasin, Zbigniew Ziobro. Spodziewa się pan, że któraś z czołowych postaci waszego środowiska trafi w końcu za kratki?

Trudno powiedzieć jak daleko posuną się w łamaniu prawa. Donald Tusk wysadził bezpiecznik. Jednak każdy prokurator i funkcjonariusz, który bierze udział w tym politycznym spektaklu zostanie osądzony. Nie mam wątpliwości, że mamy do czynienia z typowo politycznymi działaniami. Mamy kryzys ekonomiczny i wojną za granicą, a rząd zajmuje się jakimś amokiem Romana Giertycha.

Zbigniew Ziobro nie zachowałby jak państwowiec dobrowolnie stawiając się na przesłuchaniu przed komisją śledczą?

Obowiązuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Były Prokurator Generalny nie mógł się stawić przed komisją bo jej nie ma. Doprowadzenie zostało zrealizowane. Minister był w budynku zanim padł wniosek o jego ukaranie. Z punktu widzenia proceduralnego nie ma możliwości aresztowania Zbigniewa Ziobry. Wszystkie warunki zostały spełnione, stawił się na komisje, dobrowolnie poddał się pod decyzję policjantów. A wiedział przecież, że są to działania przestępcze.

To było przecież przymusowe doprowadzenie, a nie dobrowolne stawienie świadka.

Tak, ale nie stawiał żadnego oporu. Policjantów poinformował, że jest gotowy pojechać na to spotkanie towarzyskie ludzi, którzy podają się za sejmową komisję śledczą. Oni nie powinni mieć już dostępu do tajnych informacji bo regularnie je ujawniają. To skandal.

Donald Tusk powiedział, że pakt migracyjny nie będzie implementowany. To słowa, które ucieszyły polityków PiS?

Ten pakt jest wprost implementowany do naszego prawodawstwa. Nie miejmy żadnych złudzeń, że mówią tak wyłącznie z powodu trwającej kampanii wyborczej. Rafał Trzaskowski i inni czołowi politycy Koalicji Obywatelskiej zapowiadali już, że przyjmą dużą liczbę imigrantów i prędzej, czy później rząd Donalda Tuska będzie to robił. Przecież już nas do tego zmuszał. Także wtedy kiedy był szefem Rady Europejskiej.

Rozmawiał Jacek Prusinowski

