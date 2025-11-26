Joanna Senyszyn ostro ocenia nowego Marszałka Sejmu.

Krytykuje zarówno jego osobę, jak i pierwszą decyzję, którą podjął.

Joanna Senyszyn goszcząc w programie „Dwie strony” na antenie TVN24 oceniła, że decyzja posłów o wyborze Włodzimierza Czarzastego na stanowisko Marszałka Sejmu jest przede wszystkim korzyścią dla samego lidera Lewicy. - To jest prywatny sukces oczywiście Czarzastego. Z lewicą on nie ma w zasadzie nic wspólnego - oceniła kategorycznie. Zarzuciła mu przy tym budowanie w partii struktur podporządkowanych wyłącznie jego interesom. Stwierdziła, że nowy marszałek Sejmu „sprywatyzował partię, zrobił w niej prywatny folwark”. – Dysponuje subwencją, rozdaje ją wśród totumfackich – zdradziła. W jej ocenie politycy Lewicy mogą obawiać się rywalizacji z obecnym przewodniczącym, ponieważ „to człowiek bardzo pamiętliwy”.

Była posłanka przekonywała, że jej nowa inicjatywa polityczna odbierze Lewicy część wyborców, a Czarzasty straci wpływy bez jej udziału. Jak stwierdziła, „on sam się wykończy, dlatego że to jest ten typ człowieka, który służalczość wobec silniejszych rekompensuje sobie podłością i nikczemnością wobec słabszych”. Dodała również, że marszałek Sejmu jest „człowiekiem bardzo śliskim, sprytnym, który potrafi zadbać o swoje interesy”.

Dodatkowo w rozmowie z tygodnikiem "Wprost" oceniła jego decyzję o zakazie alkoholu w Sejmie. - Spodziewałam się populistycznych posunięć i są. Zakaz sprzedaży alkoholu w Sejmie to jedna wielka manipulacja, bo w Sejmie nigdy nie był sprzedawany. Alkohol był jedynie w restauracji znajdującej się w hotelu poselskim, gdzie mieszka część parlamentarzystów - oceniła. Następnie dodała mocno:

- Sto metrów od hotelu jest sklep monopolowy, więc ten zakaz nikogo przed piciem nie powstrzyma. Szkoda, że Czarzastemu nie przeszkadzało pijaństwo, jak rekomendował swojego kumpla Szejnę na wiceministra spraw zagranicznych

Zdaniem byłej posłanki, jeśli Włodzimierz Czarzasty chce wprowadzać zakazy dotyczące alkoholu w budynkach sejmowych, powinien "pójść o krok dalej" i zaproponować ustawę obejmującą wszystkie restauracje w całej Polsce, szczególnie te znajdujące się w pobliżu miejsc zamieszkania posłów.

