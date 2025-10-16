Władimir Sołowjow, czołowy propagandysta Putina, szokował na wizji, parodiując Adolfa Hitlera w odpowiedzi na wpis Radosława Sikorskiego.

Rosyjski prezenter kpił z Sikorskiego, sugerując, że polski minister jest "nikim", i nazwał go "polskim antysemitą".

Zachowanie Sołowjowa było reakcją na wpis Sikorskiego, który nawiązywał do wcześniejszej wypowiedzi propagandysty o "pójściu do nieba" w kontekście wojny.

Artykuł podkreśla, że takie działania Sołowjowa to element rosyjskiej propagandy i wojny informacyjnej

Wściekły Sołowjow udaje Hitlera. Co sprowokowało propagandystę?

Iskrą zapalną dla skandalicznego zachowania rosyjskiego prezentera okazał się wpis szefa polskiej dyplomacji na platformie X. Radosław Sikorski, nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi propagandysty, napisał: „Sołowjow był już w niebie w swojej willi nad jeziorem Como”. Była to ironiczna odpowiedź na fragment programu udostępniony przez Antona Heraszczenkę, byłego wiceministra spraw wewnętrznych Ukrainy, w którym Sołowjow groził Zachodowi, krzycząc, że w razie konfliktu „my pójdziemy do nieba”.

Jak podaje wp.pl, wpis ministra spraw zagranicznych Polski, Radosława Sikorskiego, wywołał furię czołowego propagandysty Kremla. W swoim programie telewizyjnym Sołowjow najpierw w kpiący sposób odniósł się do ukraińskiego polityka, a następnie zwrócił się w stronę polskiego ministra. W pewnym momencie, czytając wpis Sikorskiego, przyjął sztywną postawę i zaczął mówić tonem imitującym publiczne wystąpienia Adolfa Hitlera, wypowiadając słowa: „To naprawdę super, kiedy pisze do ciebie Minister Spraw Zagranicznych Polski”.

Osobisty atak na szefa polskiego MSZ

Parodia dyktatora III Rzeszy była zaledwie wstępem do serii personalnych ataków. Według portalu rosyjski prezenter zwrócił się bezpośrednio do polskiego ministra, nie przebierając w słowach. Władimir Sołowjow nie poprzestał na parodii i przeszedł do bezpośredniego, wulgarnego ataku na polskiego ministra. Z ust propagandysty padły skandaliczne słowa: „Widzisz, Radek, byłeś dziennikarzem, ale nie osiągnąłeś nic. Byłeś nikim. Zostałeś polskim politykiem i nadal jesteś nikim”.

To jednak nie był koniec. Jak podaje wp.pl, w dalszej części swojej tyrad Sołowjow posunął się do obrzydliwych insynuacji, nazywając Heraszczenkę „banderowcem”, a Radosława Sikorskiego „polskim antysemitą, który ożenił się z Żydówką”. Tego typu personalne ataki, oparte na kłamstwach i manipulacji, są charakterystyczne dla metod stosowanych przez rosyjską machinę dezinformacyjną.

Wojna informacyjna Rosji. Kim jest Władimir Sołowjow?

Władimir Sołowjow to jedna z kluczowych postaci aparatu medialnego Władimira Putina. Jest znany z prowadzenia programów, w których regularnie padają groźby pod adresem państw zachodnich, a narracja jest w pełni zgodna z linią Kremla. Jego programy telewizyjne są platformą do szerzenia najbardziej skrajnych tez, włączając w to groźby użycia broni jądrowej wobec państw NATO. Ataki na zachodnich polityków, takich jak Radosław Sikorski, mają na celu ich zdyskredytowanie w oczach własnej opinii publicznej oraz próby wywołania wewnętrznych napięć w krajach Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Takie działania są stałym elementem wojny informacyjnej, a rosyjska propaganda regularnie wykorzystuje Władimira Sołowjowa do szerzenia dezinformacji i atakowania przeciwników Kremla. Omawiany incydent nie jest odosobnionym przypadkiem, lecz częścią szerszej strategii, która ma na celu osłabienie jedności Zachodu i podważenie wiarygodności jego przedstawicieli. To podręcznikowy przykład, jak media państwowe w Rosji funkcjonują nie jako źródło informacji, lecz jako broń w konflikcie hybrydowym.

