Jest wniosek o uchylenie immunitetu Łukaszowi Mejzie. Prokurator generalny skierował go do Sejmu

Prokuratura Krajowa oficjalnie zażądała uchylenia immunitetu poselskiego Łukaszowi Mejzie, otwierając drogę do pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej.

Prokurator Generalny Waldemar Żurek przekazał wniosek marszałkowi Sejmu, co uruchamia procedurę, której wynik będzie politycznym testem dla parlamentarzystów.

Choć szczegóły zarzutów pozostają niejawne, Sejm stanie przed kluczową decyzją, która zadecyduje o dalszych losach posła – dowiedz się, co to oznacza.

Łukasz Mejza może stracić immunitet poselski. Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał do Sejmu wniosek o zgodę na pociągnięcie parlamentarzysty do odpowiedzialności karnej.

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O złożeniu dokumentu poinformowała w czwartek, 23 lipca, Prokuratura Krajowa. Wniosek trafił bezpośrednio do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Prokuratura złożyła wniosek w sprawie Mejzy

„Prokurator Generalny Waldemar Żurek przekazał dziś Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Włodzimierzowi Czarzastemu wniosek o wyrażenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie posła Łukasza Mejzy do odpowiedzialności karnej” – poinformowała Prokuratura Krajowa.

Prokurator Generalny Waldemar Żurek przekazał dziś Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Włodzimierzowi Czarzastemu wniosek o wyrażenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie posła Łukasza Mejzy do odpowiedzialności karnej. ⬇️https://t.co/sqO7eOmnxW— Prokuratura (@PK_GOV_PL) July 23, 2026

Komunikat nie zawierał szczegółowego opisu sprawy ani zarzutów, które prokuratura chce przedstawić posłowi. Wiadomo natomiast, że do podjęcia dalszych działań potrzebna jest zgoda Sejmu.

Sam wniosek nie oznacza jeszcze, że immunitet Mejzy został uchylony. Nie przesądza również o jego winie. Decyzja należy teraz do posłów, którzy będą musieli zająć się dokumentem przekazanym przez prokuratora generalnego.

Teraz sprawą zajmie się Sejm

Procedura parlamentarna może potrwać. Dopiero po jej zakończeniu okaże się, czy Sejm wyrazi zgodę na pociągnięcie Łukasza Mejzy do odpowiedzialności karnej. Dla polityka to kolejna sprawa, która może wywołać duże emocje na sali sejmowej. Głosowanie nad immunitetem zwykle staje się także politycznym testem dla poszczególnych klubów i kół parlamentarnych.

Na razie nie podano, kiedy posłowie zajmą się wnioskiem ani kiedy mogłoby odbyć się głosowanie. Prokuratura Krajowa zapowiedziała przedstawienie dalszych informacji dotyczących sprawy.

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