Jest termin przesłuchania Morawieckiego - pierwsze nieoficjalne doniesienia. Były premier komentuje

Sejmowa komisja regulaminowa uznała 24 stycznia 2025, że oświadczenie Mateusza Morawieckiego ws. zrzeczenia się przez niego immunitetu spełnia wymogi formalnej poprawności. Na początku lutego prokurator generalny Dariusz Korneluk powiedział w TVN24, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia przekazał prokuraturze oświadczenie Morawieckiego. Dodał wówczas, że skierował dokumenty do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która wyznaczyła termin przesłuchania posła PiS. - Morawiecki został już wezwany w charakterze podejrzanego - powiedział prokurator krajowy.

Jak oświadczył, nie będzie informował o dokładnej dacie przesłuchania, by zapewnić prawidłowość przeprowadzenia tej czynności, jednak podkreślił, że najpewniej dojdzie do tego jeszcze w lutym: - Projekt tych zarzutów był zaprezentowany już we wnioskach. W ubiegłym tygodniu wpłynęły oświadczenia obu tych posłów i przekazałem je do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. O ile wiem, na ten miesiąc został już wyznaczony termin przesłuchania pana Morawieckiego.

Teraz zaś, w poniedziałek (24 lutego) TVN 24 podał nieoficjalnie, że do przesłuchania ma dojść już w najbliższy czwartek.

W czasie konferencji prasowej PiS, w czasie której wystąpił Mateusz Morawiecki, padło pytanie o zbliżające się przesłuchanie. Były premier zapewnił, że się na nim pojawi:

Oczywiście, że się planuję pojawić na spotkaniu, ale muszę powiedzieć, że trybunały obecnej władzy mnie nie interesują. Odpowiadam przed trybunałem wolnego kraju, a nie nielegalnej prokuratury. Nie będę robił żadnych wielkich scen, pojawię się jak będzie potrzeba, ale trybunały obecnej władzy przejdą na bardzo niedobrze opisywane karty historii. Metody Tuska, Bodnara to metody rodem z ostatniej fazy PRL. (...) Nie będę urządzał scen, natomiast powiedziałem, co myślę o obecnej prokuraturze. Byłem na wielu przesłuchaniach w prokuraturze, stawiam się na te wezwania. Będę również na przesłuchaniu ws. wyborów korespondencyjnych - przyznał w rozmowie z dzienniakrzami.

